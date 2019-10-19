新黨總統連署桃園見面會　楊世光：一國兩制是台灣唯一選擇

▲新黨總統參選人楊世光19日舉辦桃園連署見面會，楊世光向粉絲說明參選理念。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新黨總統參選人楊世光、副總統陳麗玲連署列車19日在桃園舉行，楊世光坦言，在野小黨連署難度高，但新黨必須參與不能缺席，他認為，一國兩制是台灣目前唯一選擇，台灣與大陸關猶如地球與月球之間關係，沒有月球，地球的磁力與引力會改變，兩岸之間關係，兩者缺一不可。

新黨總統連署見面會列車前進桃園，19日在桃園市翰品酒店舉行，吸引滿場新黨持粉絲連署進場，新黨提名總統參選人楊世光、副總統參選人陳麗玲都出席。

▲新黨總統參選人楊世光、副總統參選人陳麗玲19日在桃園舉辦連署見面會，粉絲在場外參與連署。（圖／記者沈繼昌攝）

楊世光指出，2020台灣總統選舉雖然已提前進入垃圾時間，蔡英文似乎是躺著選，但國家機器卻早已啟動，他因批評蔡英文，曾收到警方以違反社會秩序維護法的傳喚通知書，顯示民進黨政府根本不容許批評。

楊世光提及，日前台塑集團曾說，台灣如果不靠國際貿易，只能養活800萬人，台灣國民生產毛額為5880億美元，其中與大陸相關貿易金額為2200億美元,，比例將近四成，其中，1300億是台灣對大陸的出口順差，也就是台灣與大陸的關係雖然不好，但有460萬人會因此吃不好。

▲新黨總統參選人楊世光、副總統參選人陳麗玲19日表達團結理念。（圖／記者沈繼昌攝）

楊世光強調，一國兩制就像地球與月球，沒有月球，地球的磁力與引力會改變，事實上，台灣離上帝太遠，離大陸太近，想躲都躲不掉，必須正視且正面迎向兩岸問題，他參選的唯一主張就是，一國兩制，是台灣唯一選擇。

此外，針對目前連署的進度，楊世光坦承，在野小黨連署難度真的很高，前副總統呂秀蓮原本對連署非常樂觀，但目前也碰到瓶頸，台北市長柯文哲曾評估過，王金平也不考慮，目前新黨還繼續爭取2020總統大選辯論台門票方向努力中。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►山老鼠盜伐市價35萬餘元國有林木 警攔查撞山壁就逮

►桃園農博邀請「炮仔聲」最強台劇站台 推廣桃園在地名產

►桃園市議員劉安祺服務處槍擊案 檢方認無羈押必要交保候傳