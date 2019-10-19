快訊／韓粉vs基進黨決戰台南水萍塭公園　爆激烈口角：滾回去

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起向市政府請假，全力投入2020總統選戰，而他日前當眾喊出，若當選總統將「廢除一例一休」，遭到總統蔡英文狠酸，要他做好功課，不要只是政治攻防。對此，韓國瑜19日出訪台南保安車站時反嗆蔡英文，不會苦民所苦，「卡了老闆的喉嚨，餓了勞工的肚子」。