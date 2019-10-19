快訊／韓粉vs基進黨決戰台南水萍塭公園　爆激烈口角：滾回去

▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
記者洪靖宜、洪正達／台南報導
高雄市長韓國瑜選在台南水萍塭公園將進行首場大型造勢晚會，不過現在距離晚會開始前的一小時，卻遭遇到了基進黨人員來鬧場，高舉「165反詐騙」籲台南民眾不要上當，這個舉動讓現場韓粉非常不高興，雙方爆發激烈口角。
▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
記者洪靖宜、洪正達／台南報導
高雄市長韓國瑜選在台南水萍塭公園將進行首場大型造勢晚會，不過現在距離晚會開始前的一小時，卻遭遇到了基進黨人員來鬧場，高舉「165反詐騙」籲台南民眾不要上當，這個舉動讓現場韓粉非常不高興，雙方爆發激烈口角。
▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
▲韓國瑜台南水萍塭公園造勢，基進黨來踢館，引爆激烈口角 。（圖／記者洪正達攝）
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