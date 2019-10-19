港中大校長批港警不當暴力　梁振英酸：有沒有入錯行

▲香港前特首梁振英。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港中文大學校長段崇智針日前關於港警涉及不當暴力的說法，香港前特首梁振英19日表示，段崇智的言論「只是為了你個人的解脫，用香港的俗話，是『縮骨』、『甩身』之舉」，過去四個月的違法和暴力運動，是政治問題和國際關係問題，不是教育問題。梁振英質問，「段校長，你有沒有入錯行？」

梁振英19日於臉書發表《給香港中文大學段崇智校長的公開信》，文中寫道，各大學的部分學生、校友和教職員以及運動的主事者一直咬著各校校長不放，逼迫校長出席公開質詢大會，然後逼迫校方表態支持「五大訴求」，並譴責警方，「為什麼？這些人要的不是學校的所謂支援，而是通過壓迫校長表態，將違法行為反黑為白。」

▲香港警民衝突。（圖／路透）

梁振英直言，「你的公開信太多言不由衷，太多委屈」，質問段崇智和大學管理層有沒有了解一下這些同學在被捕前的行為：他們有沒有掟（扔）磚？有沒有放火？有沒有掟汽油彈？有沒有破壞地鐵站？有沒有襲擊警察？有沒有毀壞大中小型企業的商店財物？有沒有煽惑他人？「如果你不知道，你有沒有責任同樣了解一下？如果你知道，你會報警嗎？」

至於段崇智曾表示，「行政長官考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進，讓法治精神得以彰顯，讓信心得以重建。」梁振英質疑，請問什麼是「機制以外」的「嚴正跟進」？請問為什麼要在「機制以外」？是因為被捕人士是中大學生嗎？法律面前人人平等，中大學生比其他人更為平等嗎？

▲香港日前發生多起警民衝突。（圖／路透）

梁振英指出，近年香港的大學學生會都是玩政治的，當中還有無恥無敵的高手，但不是每個大學校長都是懂政治的，「段校長，你有沒有入錯行？」

香港中文大學校長段崇智上周四與中大學生對話後，18日按承諾就事件回應。段崇智（18日）發公開信指，上周四（10日）與一些被捕同學兩個多小時的閉門交談，「同學的每一句說話都打進我的心坎裏，讓我非常的痛心及難過。」

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