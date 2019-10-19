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韓國歐巴「墾丁發傳單尋真愛」　絕美偶像劇結局曝光：找到了！

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▲▼ 韓國歐巴找到人了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 韓國歐巴和女主角連絡上了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名韓國男子7日來墾丁時，和名叫Bernice的女子相識，兩人交換了Line，聊得相當投緣；然而途中男子不幸遺失了手機，就此和Bernice斷了聯繫。韓國男回到澳洲後，碰巧遇上一名台灣女子（原PO），便向她尋求翻譯協助，並在18、19日回到墾丁發傳單。而原PO隨後也在爆系社團道出浪漫故事，沒想到短短1小時女主角就現身了！

住在澳洲伯斯的原PO在臉書「爆怨公社」中分享韓國歐巴尋找真命天女的故事，她17日跟媽媽在澳洲伯斯地購物中心（Carousel）美食街用餐時，一名韓國男子突然上前說，「妳們是台灣人嗎？因為聽到妳們聊天講到台灣這個字。」確定後便開口敘述自己在墾丁的一段際遇，希望原PO可以幫忙翻譯成中文，讓他去墾丁街上發送。

請繼續往下閱讀...

原來韓國男子名叫Wonman Park，他7日到墾丁旅遊時，遇上一名28歲的女子「Bernice」，兩人見面後天雷勾動地火，但由於他接下來要前往高雄，兩人互相交換Line之後就分開了。

▲▼韓國歐巴飛台尋真愛！墾丁街頭發傳單：拜託幫我…超暖故事讓網融化。（圖／翻攝爆怨公社）

▲Wonman Park為了不讓緣份斷掉，再度來台尋人。（圖／翻攝爆怨公社）

Wonman Park說，他到高雄的2天中，不斷與女子聊天，沒想到手機竟在此時遺失，問了附近50個計程車司機、5間飯店和警察局都沒有尋獲；由於行程關係，他只好先返回澳洲。Wonman Park回到澳洲後，無意間聽到原PO提及「台灣」二字，便請她幫忙把故事翻譯成中文，18、19日再度回到墾丁發傳單，希望能找到Bernice。

▲▼韓國歐巴飛台尋真愛！墾丁街頭發傳單：拜託幫我…超暖故事讓網融化。（圖／翻攝爆怨公社）

▲Wonman Park請原PO幫忙翻譯他的故事。（圖／翻攝爆怨公社）

值得開心的是，透過網路的力量，就在原PO發文後的1個小時，Bernice就看到貼文，隨後也順利和Wonman Park連絡上了！截圖中可見，Wonman Park向原PO表示他已經找到那位女子，對方也表示相當驚訝；至於後續故事，原PO則向《ETtoday新聞雲》表示，她不便透露更多，目前也已先把原文移除。

偶像劇般的結局曝光，網友們都替兩人表示開心，「恭喜」、「原PO也很厲害，協助成就一樁美事」、「真是替他們開心，要彼此珍惜得來不易的緣份呦」。

►韓國歐巴飛台尋真愛！墾丁街頭發傳單：拜託幫我…網融化求後續

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