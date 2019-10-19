▲▼Live／馬吳韓大進場！韓造勢直闖綠營票倉　韓粉擠爆台南水萍塭公園

記者柯振中、洪靖宜、洪正達／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜的首場造勢大會19日在台南水萍塭公園舉辦，晚會晚間7點開始，韓國瑜會同馬英九、吳敦義一同進場，瞬間掀起全場高潮，多名身穿國旗衣的韓粉在現場揮舞「韓家軍」的旗幟，高舉超大面國旗，用行動「支持韓總」。《ETtoday新聞雲》也會同步直播現場。

除了韓國瑜與韓粉以外，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九也會到場站台，替韓國瑜加油打氣，展現出國民黨的團結。據了解，晚會晚間7點開始，韓國瑜本人將在6點50分進場。

韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介指出，這次的造勢活動以「中華民國的傳承」作為主軸，強調國民黨真正在捍衛中華民國主權，愛護青天白日滿地紅的國旗，因此晚會開始時將有萬旗飄揚，同時會安排退役三軍儀隊進場。

▼洪秀柱在晚會開始前致詞。（圖／攝影中心攝）



謝龍介說明，韓國瑜首場造勢選在台南，是有特殊意義的，因為台南過去是綠營的票倉，但民進黨讓台南選民失望，希望透過這次的活動，讓台南鄉親給韓國瑜一次機會。

此外，19日一早有保全發現，水萍塭公園內的流動廁所、階梯都被貼上韓國瑜黑白照的「尋人啟事」，目前已全數被撕下。為了替韓國瑜「暖場」，許多身穿國旗衣的韓粉下午4點就抵達造勢會場，在舞台前揮舞「韓家軍」的旗幟，高舉超大面國旗，用行動「支持韓總」。

晚會開始前一小時，有基進黨人原高舉「165反詐騙」的牌子，到晚會現場呼籲台南民眾「不要上當」，讓韓粉非常不高興，進而引發激烈口角。

馬英九進場後，在舞台上致詞時指出，現場已有10萬人到場；謝龍介也宣布，已打破世界紀錄，有10萬人一同高唱中華民國國歌。

吳敦義致詞時說到，明年1月11號投票時，無論是總統選票、立委選票還是政黨票，大家都要投得對、投得準，「大家同心協力，選給韓國瑜當選總統。」

▼韓國瑜在台南水萍塭公園造勢。（圖／攝影中心攝）



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！