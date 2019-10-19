影／PUA講師炫「日睡3女」　3招教乖乖男「夜店最速脫單」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近年也流行起PUA（Pick Up Artist，指把妹術、搭訕術），還出現「PUA培訓班」，講師在課堂上炫耀一天與3名女性發生性關係的「把妹戰果」，自稱是用生命替學員做實驗。而報名的學員中，有許多歐美留學回來的，還有人有博士學位，他們大多從小是「乖乖男」，不擅長與女性互動，想藉由PUA培訓，學會最快的「達陣」方式。

陸媒《澎湃新聞》日前臥底到一所PUA培訓班偷拍，影片中，小小的教室坐滿了男學員，講師在白板前炫耀自己的把妹戰果，「晚上睡一個人，上午就送早了，12點又來一個，吃過晚飯，下午滾個床單，晚上又來人找你吃飯，吃完晚飯滾床單，9點又有人來你家過夜，一天睡三個，職業選手。」

▼講師炫耀一天跟3名女性發生關係。（圖／翻攝澎湃新聞）

講師還說，不要覺得他們做這一行的就是好玩、把妹，其實是在用生命為學員做試驗，「我們現在告訴大家的，並不是什麼好的技巧，而是在移動互聯網時代下，最有效率的脫單方式。」

影片中的PUA培訓班總共有三個流程。第一步是買假名牌，講師會先帶學員到認識的店家，購買幾套假的名牌衣褲，原本一套要價幾千元（人民幣）的名牌衣褲，只要幾百元就能夠買到，從外表先營造出時髦多金的形象。

第二步是湊錢包裝網路形象（微信朋友圈），講師會請學員們出錢，包下一個高檔的地方，大家穿上前面買的假名牌，輪流拍照，發到朋友圈等平台，用網路及社交軟體製造出過著富裕生活的假象。

▼學員合租昂貴店位，輪流拍照。（圖／翻攝澎湃新聞）

接下來，講師會帶學生們到酒吧、夜店等地方，同樣由學員湊錢買單，教導學員們與女性互動，其中還包含「試探女性的底線」，體驗如何在不經意之間與新認識的女性進行身體接觸，把性騷擾包裝成「戀愛技巧」。

而這「三步」還只是PUA培訓班的「短期線下課程」，只要繳納2萬元（約8.6萬元新台幣）的學費，就能成為終生會員，除了能參加所有線下課程，講師群們還會提供「線上」的各種服務，包含即時提供建議、實際演練等。

從影片中也可發現，來報名上課的學員很多都是歐美留學回來的，還有人擁有博士學位，一名學員表示，他從小就是「乖乖男」，不擅與女性互動，但跟著講師們一起把妹，真的搭訕到了女生，覺得學到了很多，對人生很有幫助。

不過，也有學員認為，講師所教授的東西完全沒用處，學不到什麼東西，上完課之後，每個人都沒有什麼改變，就只是花錢上夜店玩一玩而已，根本都是浪費錢。

影片很快被大陸的網友瘋傳，也引起很多討論，許多人都說，會中這些「招式」的都是愛錢、膚淺的女生，大部分人很難上當。也有人認為，講師所教授的把妹招式其實就是在騙人，非常過分，沒談過戀愛的女生很有可能上當、受傷。

事實上，PUA最早是指透過系統化學習、實踐，還有完善自我情商的男性，後來又指很會吸引異性，讓異性著迷的男女們，並沒有負面的定義。不過，近年卻被很多男性用於把妹、一夜情，與「榨取女性、歧視女性、物化女性」綁在一起。

▼講師帶學員到夜店體驗真實情況。（圖／翻攝澎湃新聞）