見證感動的一刻　「髓緣有愛」 8對在台中相見歡

▲一年一度骨髓幹細胞捐贈者、受贈者相見歡於10月19日在台中靜思堂展開，鄭旭凱一家從台北來到台中感恩救命恩人。鄭爸爸、鄭媽媽頻頻拭淚。

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「一句感恩，感恩您讓我有重生的機會；一個擁抱，謝謝您讓我感受髓緣有愛」一年一度骨髓幹細胞捐贈者、受贈者相見歡於10月19日在台中靜思堂展開，共8對捐贈者、受贈者上台相見歡，他們首次見到茫茫人海中與他的骨髓幹細胞配對成功的對方，向對方大聲說出心裡的感恩與祝福，現場1千8百多人包含捐贈者、受贈者、骨髓關懷小組、合作醫療院所等見證這感動的一刻。

30歲的骨髓幹細胞受贈者鄭旭凱先生目前從事嬰童用品工作，22歲那年(2012年)感冒發燒、身體出現瘀青紅斑、左眼視線模糊，光是爬樓梯就喘不過氣來，經三總確診為「重度再生不良性貧血」，在親屬間骨髓配對上皆沒有符合的配型，只好求助慈濟骨髓資料庫，在2013年二月成功完成移植。重生後的他，個性、血型跟體型都有了很大的改變。

請繼續往下閱讀...

鄭旭凱一家從台北來到台中，就是要感恩救命恩人。鄭爸爸回憶起陪著鄭旭凱就診時，緊張到心臟病發。而鄭媽媽見到捐贈者前，認為捐贈者一定很壯，因為之前鄭旭凱很瘦，怎麼吃都只有40幾公斤，如今的鄭旭凱移植後已經72公斤了。

▲受贈者鄭旭凱（左三）一家從台北來到台中感恩救命恩人，也感恩一路上慈濟志工陪伴。

見到捐贈者籃三量先生，果然是一位壯年男子，一家人感動不已，鄭爸爸、鄭媽媽更頻頻拭淚。鄭媽媽表示，非常感恩捐贈者，我的年齡已無法捐贈，因為兒子重生，她也希望未來能器官捐贈、捐大體，幫助別人。

鄭旭凱移植成功後也順利結婚，今年5月更喜獲麟兒，10月19日帶著太太與剛出生5個月的小孩出席相見歡，並準備了一張感恩卡，用重生新生的喜悅感謝救他一命的捐贈者一家人，以及一路上陪伴的人，鄭旭凱表示，謝謝你們才有今日的我，我也才有太太、小孩。有感於之前聽過有配對成功者反悔，對將移植的病友的傷害很大，鄭旭凱要用自己的故事，鼓勵病友不要放棄。

▲鄭旭凱（左一）移植成功後結婚、今年5月喜獲麟兒，捐贈者籃三量先生（左三）表示，當時接獲配通知時，第一個念頭是：「幫助別人的時間到了」。

▲骨髓幹細胞受贈者陳素菁（右三）見到自己的救命恩人林宏志（右五），感動地與林太太（右四）相擁，相見歡上發現自己跟林太太的主治醫師都同一位。

受贈者陳素菁，見到自己的救命恩人林宏志，也感動落淚。陳素菁上台分享自己接到噩耗後，還沒弄清楚就開始要化療，遺書都寫好了。順利移植後一年終於可以騎著摩托車到處走走，陳素菁表示，重獲新生的雀躍就像籠中鳥終於被放出來了。如今的陳素菁有感於在治療期間有很多人的鼓勵與幫忙，從受贈者變成關懷小組志工，經常到醫院鼓勵跟他一樣的病友，增加病友的信心。

捐贈者林宏志先生10幾年前受母親之邀去建檔，接到慈濟骨髓幹細胞中心通知配對成功時，當時他的太太蕭剛淋巴癌治癒，因此欣然同意捐贈，也算是回饋他的母親、太太在罹癌化療輸血時，那一群陌生人的愛。林太太表示，過去罹癌化療6次，知道生病的痛苦，既然先生能助人，何樂而不為。當接到先生配對成功的訊息覺得很驚喜，原來在遠方有人跟先生的血液接近。

▲捐贈者林宏志先生（右）表示，他的母親、太太（右二）在罹癌化療時輸血多次，為了回饋而捐贈幹細胞。

相見歡上，陳家與林家才發現彼此距離並不遠，原來陳素菁跟林太太的娘家都在台中市同一區，而且兩位的主治醫師都是同一位。

慈濟基金會表示，因為愛，兩個不相識的人有著最相近的基因，因為髓緣，他們在人海茫茫中相遇，血液疾病患者得以逆轉人生！截至2019年09月30日止，目前已有439,907人建檔，移植案例共5,471例，愛，「髓」時都在已跨及31個國家地區。