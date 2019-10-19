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2019全國運動會在桃園　開幕典禮6大亮點一次看

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▲2019全國運動會在桃園，開幕典禮精彩演出。（圖／市府提供）

▲2019全國運動會在桃園，開幕典禮精彩演出。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年全國運動會19日起至24日，桃園盛大展開。開幕典禮暨選手之夜於今19日下午5點開始，在桃園市立體育館（桃園巨蛋）舉行，匯集來自全國11500名選手及隊職員、2100名裁判參加本屆賽會，也是繼1999年辦理首屆全國運動會後，睽違20年再次舉辦，市府邀請所有選手、教練、志工及在地鄉親朋友一起進場挺全運，為選手加油！

市府指出，2019全運會有六大亮點，分別是：
1.亞洲最大空中環狀燈幕，多媒體環繞劇場等你來體驗。配合桃園市立體育館空間特性，在天花板裝設直徑15米、180支燈條的亞洲最大空中環狀燈幕，地板層為超過1,200平方公尺中央舞台，結合舞台環場水幕及全地景投影，營造空中、立面及地面3度影像空間，將體育館打造成多媒體劇場。▲2019全國運動會在桃園，開幕典禮精彩演出。（圖／市府提供）

2. 超強編導：開幕劇《築夢桃園》，致敬運動員永不放棄精神。長達1小時，由如果劇團團長趙自強先生擔任總導演，金曲獎最佳客語專輯及金鐘獎最佳音效配樂得獎人柯智豪先生擔任音樂總監，加上前雲門舞集舞者李冀禹先生及影像視覺總監范宜善先生，組成超強製作團隊。

▲2019全國運動會在桃園，開幕典禮精彩演出。（圖／市府提供）

▲開幕劇《築夢桃園》。（圖／市府提供）

3.金曲歌后同台演出：結合各界傑出佼佼者擔任演出，如金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、金曲獎最佳客語歌手吉那罐子楊淑喻及金曲獎最佳原住民語歌手雅維˙茉芮等三位金曲歌后，在表演中安排閩南、客家、原民及雲南、越南舞蹈等表演，展現桃園多元族群特色。▲2019全國運動會在桃園，開幕典禮精彩演出。（圖／市府提供）

▲空中展現運動員的力與美。（圖／市府提供）

4.空中展現運動員的力與美。5.特技團、選手、在地企業、桃園吉祥物ㄚ桃、園哥大集合。6.驚喜彩蛋，一起向11位傑出選手致敬！

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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