熊貓深夜發內部信「選承攬還僱傭」員工：不是非黑即白

▲Uber Eats、foodpanda等外送平台全台趴趴走，迅速崛起也導致事故量增加。（圖／網友吳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／台北報導

近日foodpanda、Uber Eats車禍接二連三發生，讓外送員與業者間僅是「承攬」關係浮出檯面，引發社會討論。然而就在昨（18日）晚間，foodpanda透過群組發送「夥伴意見調查表」，想了解外送員對承攬和僱傭的意見。對此，foodpanda僅回應，重視外送夥伴的意見與需求，希望能透過持續了解，進而優化彼此間的溝通管道。

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▲有外送員表示，先前公司大規模招人，導致路上充斥外送員機車，出事比例自然提高很多。（圖／記者陳以昇翻攝）

foodpanda昨（18日）晚發出「夥伴意見調查表」給同仁，想了解外送員對承攬和僱傭的相關意見，表單上說，「為打造更良好的外送服務環境，營運組希望了解外送夥伴的合作需求，請各位外送夥伴查看下表合作條件分析，提供我們您寶貴的意見。」但目前並沒有硬性規定要填寫，卻已掀起外送員間的一波討論。

▲黃姓外送員表示，「目前還沒有填寫表單，應該不是要我們從承攬或僱傭擇一，而是制定相對配套措施比較重要。」（圖／記者彭懷玉攝）

黃姓外送員表示，「目前還沒有填寫，應該不是要我們從承攬或僱傭擇一，而是制定相對配套措施。因為外送平台是近年剛興起的產業，新的產業用舊有的模式去規範就不太對，先前公司大規模招人，導致路上充斥外送員機車，素質參差不齊，出事比例自然提高很多。」

▲外送員補充，對公司來說，若是人少、單少賺不了，人多又擠壓到福利 。（圖／記者彭懷玉攝）

該外送員說，「加上外送平台之前被爆出月收入十多萬，也吸引求職者一窩蜂湧進，現在算是過渡期啦，之後會比較穩定，出事比例也會調降，騎車小心比起硬性規範來得重要。」

外送員補充，對公司來說，若是人（員工）少、單少賺不了，人多又擠壓到福利，聽說之前一大部分是公司自己倒貼的，「羊毛出在羊身上，若公司賺不了錢，要嘛調降薪水，不然就調高獎金門檻，不然應該不到一兩年就撐不下去了吧！」