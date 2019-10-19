脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

▲英國首相強生在英國下議院發表談話，針對脫歐議題進行辯論。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前與歐盟達成新版本脫歐協議的共識，國會今（19）日將表決投票是否通過協議。強生於倫敦當地時間上午9時30分（台北時間下午4時30分）先發表談話。

CNN指出，19日可能是確定英國是否會脫歐的大日子。強生表示，下議院針對脫歐達成協議的時刻到了。他告訴議員，已就這個問題展開實際討論，現在是時候繼續前進，與歐洲建立一種新的關係。

強生指出，他真的期望所有人今日能進行一次有意義的投票，國會可以透過完成脫歐事項，來帶領國家往前。他充滿自信認為，自己的協議對於英國、歐盟的朋友來說，都是全新且更好的最佳解決方案，公眾以及歐盟都確切想達成脫歐。

強生認為，他所提出的協議可以「拯救國家」，而議員必須支持2016年公投結果。他希望英國能夠保持大方、放眼世界。

反對黨工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則抨擊，強生的脫歐協議比前首相梅伊（Theresa May）的版本還糟糕。柯賓表示能理解脫歐議題帶來的疲憊與挫敗，但強生的協議會讓大家變得更窮困，選民不會原諒政客。

柯賓說，人們不能信任強生，新脫歐協議未能保護工人的權利。不過，強生則回擊他對於柯賓的言論感到失望，而工黨領袖「災難性的計畫」是對經濟的唯一威脅。

前保守黨黨員克拉克（Ken Clarke）現為下議院議員，他認為，加入歐盟使得英國擁有更強勁的經濟，進入市場也更便利。他要求強生向他保證，英國將保留進入歐洲市場的門路。

CNN指出，英國國會議員從台北時間19日下午4時30分開始辯論，可能會經歷漫長過程才有結果。

自1982年當時英國與阿根廷交戰以來，這是英國下議院首次於周末開會，因此今天也被稱為「超級星期六」。強生於倫敦當地時間19日上午9時30分（台灣時間下午4時30分）先發表聲明，回答他與歐盟商談的問題，他的談話與備詢結束後，下議院會展開辯論。稍晚，議員將開始陸續表決，是否通過脫歐協議或是其他選項。

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