阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來光門票「少賺436萬」國庫荷包縮水

▲阿里山國家森林遊樂區與去年9月相比，陸客人數直接砍半超過5成。（圖／林務局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

總統立委大選前，陸客不來，再加上大陸從今年8月1日起祭出陸客自由行禁令後，台灣許多觀光產業受到衝擊。以陸客最愛的阿里山國家森林遊樂區來說，去年9月份陸客來台數還有2萬5516人次，今年同月直接砍半超過5成，僅1萬967陸客人次來台。

多種因素是否影響阿里山觀光產業？林務局嘉義林管處育樂課課長黃秀緞表示，確實受到陸方政策影響，9月起陸客明顯減少，根據林務局數據指出，2018年與2019年7月前往阿里山國家森林遊樂區陸客人次相比，去年2萬7792人次、今年4萬5755；兩年8月人數相比則是去年3萬4661人次、今年3萬5970人次，最明顯的則是去年與今年的9月相比，人次從去年的2萬5516人次，銳減到1萬967人次，人次直掉1萬4549人次；若以外國人門票一張300元計算，阿里山森林遊樂區9月直接減少436萬4700元的門票收益。

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▲受陸客影響，阿里山9月直接減少436萬4700元的門票收益。（圖／台鐵局提供）

黃秀緞提到，近年比較，2014年阿里山國家森林遊樂區總遊客達最高峰276萬人次，其中陸客多達176萬人次，但在此之後就逐年下降，今年1月至9月底陸客僅37萬7000人次。

黃秀緞也指出，為了提高參觀人次，近期也推出很多行銷活動，以及因應淡季的方案，例如從9月16日起到年底12歲以下兒童免費入園、10月1日起凡進場拍婚紗即可享有每人10元入場門票優惠（平常國人一人200元、非本國人一人300元），希望能藉此提高入園人次。

