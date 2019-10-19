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真命天子攏是假！PUA全套「訓狗術」扭曲正常女孩...邪笑：享受她們為我自殺

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▲▼PUA講師炫耀「一日睡3女」　3步教乖乖男「夜店最速脫單」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲有PUA講師炫耀「一日睡3女」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

以「搭訕達人」自居的PUA（Pick-up Artist）群體站上風口浪尖，他們通過套路操縱女性情感，以此來達到自己突破道德底線的目的。在PUA課程中，把女性直接稱之為「獵物」、「寵物」，有完整的SOP教你如何讓女性徹底失去理性，就有人曾表示，「我非常享受女孩為我自殺的感覺。」

▲▼大陸首例PU情感操縱案被查處。（圖／翻攝自《人民網》）

▲PUA男在微信群組說很享受女性為他自殺的感覺。（圖／翻攝自《人民網》）

綜合陸媒報導，PUA組織透過開設課程不斷蔓延，一般人或許難以置信，一位正常女子怎麼會變得失去理智，但他們就是利用了人性的弱點，套路住受害人，滿足自身金錢、身體及變態的心理需求。

首先，他們會在社群軟體發佈格調高的照片，這其中也有講究，他們要根據自己的「人設」去經營。人設分為3種，分別是花花公子型，挑起女性的挑戰欲；事業有成暖男型，符合女性依賴的標準；浪漫詩人型，女人幻想的結終。看到這些照片後，陌生女孩會以為這人非富則貴，有情趣有品味，於是就有了好感，防禦感隨之大減。

▼一般是學員集資，包下一塊比較高端的地方，然後瘋狂互相拍照。（圖／翻攝澎湃新聞）

當有女生因為好奇接近時，悲劇就開始了。PUA男會編造一個悲慘的過去，展現他的脆弱，而這個時候他話裡的暗示，就是你是他的救贖，你是唯一的特別的。一般女性看到這聲淚俱下的一幕，就會母愛氾濫心疼他了，這就是「喜歡」的開始。

▲▼ PUA課程。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲ PUA課程內容。（圖／翻攝自微信公眾號）

接下來就是誘導表白，PUA男不會主動說「喜歡」，原因是這個表白也是一個心理肯定，要讓女生再一次肯定，自己「愛上」他了。在這之後，對女生的操控會開始變本加厲，譬如揪住小錯誤並放大，讓她產生愧疚感，覺得「這段感情的失敗是由你親手摧毀的」。

實際上，人性本身是厭惡損失的，往往對於損失的情緒會比得到更加激烈，譬如你樂透中了10萬元的快感，和你失去10萬元的不快感，後者的情緒波動要遠遠大於前者。PUA正好利用了這一心理特徵，在女生試圖挽留時，就是在心理上加固「原來我這麼愛他，不能失去他」這一理念。

▲▼ PUA 。（圖／翻攝自知乎）

▲在PUA男眼中，女性就像寵物狗。（圖／翻攝自知乎）

女生在面對錯誤時，PUA男不僅會振振有詞，還可能伴有痛哭、抽煙、砸東西等行為，以此加重愧疚感，而這時女生的自我基本被摧毀。接下來就是控制，而這涉及到了暴力、誘騙、自殺引導等行為。

▲大陸首例PUA情感操縱案被查處。（圖／翻攝自《人民網》）

在今年5月，江蘇就發生一起PUA惡性事件。一位24歲的徐姓男子開設網站，在網上兜售上述PUA教程，故意向購買者傳授實施包括騙取女性錢財、故意傷害女性身體、誘導女性自殺等所謂經驗、技能，他本人被行政拘留5日並處罰金人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。

這其中，江蘇網警發現，有人在學習課程後運用到實踐當中，還在微信群組向朋友炫耀，「我很享受女孩為我自殺的感覺」。而這個社會毒瘤仍在不斷蔓延，《百度百科》顯示，截至2018年5月22日，在多家知名網站上，PUA發展會員為182.3萬人。

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