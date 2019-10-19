價值2000萬！縮時攝影抓包　高雄惡劣便當工廠排放廢水污染

記者吳奕靖／高雄報導

縮時攝影居然也成了抓環保污染的利器！高雄市環保局利用縮時攝影設備抓到一間位在鳥松區的便當工廠，把未經處理的食品加工廢水排放到鳳山圳，造成河水發臭，這下鐵證如山，這間便當工廠將面臨最高2000萬的罰款。

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄市環保局表示過去對於環保稽查的難點，是無法有充足人員來進行24小時監控，但是這一次在發現鳳山溪游的鳳山圳水質遭污染後，高度懷疑懷疑是一家便當工廠排放廢水到鳳山圳，所以就在現場架設縮時攝影機進行錄影蒐證，充分掌握排放頻率及時段，讓這間工廠業者無法辯駁。

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

環保局在10月1日到4日進行連續縮時錄影，依照4天拍攝到的畫面，來推算每天排出的廢水量為39CMD，比規定的20CMD就得取得廢水許可文件，明顯超出，而且這間便當工廠根本就沒有申請許可，已經違反水污法第14條規定。

同時也將把這間便當工廠的排放廢水進行採樣後送驗，若是超出放流水標準，將會違反水污法第7條規定，同樣依照水污法第40條規定，最高可處2000萬元罰鍰。

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市環保局透過縮時攝影抓到便當工廠偷排廢水，環保人員採樣中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）