桃園農博邀請「炮仔聲」最強台劇站台　推廣桃園在地名產

▲桃園市農業博覽會為推廣在地名產，經發局長郭裕信邀請台劇「炮仔聲」演員璟宣、許鈞鈞站台，近距離與民眾互動。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府經濟發展局為推廣在地名產，19日在桃園農業博覽會名品館邀請知名台劇演員助陣，局長郭裕信指出，透過最強台劇「炮仔聲」演員為桃園金牌好店、金牌好禮與觀光工廠站台，藉以提升桃園優質名產，近距離與民眾互動，打響桃園名產，也歡迎民眾來農博看好劇、拿好禮。

在桃園市新屋區進行中的桃園農業博覽會，每逢周末假日總吸引逾萬人湧入，市府經發局為刺激買氣與桃園在地名產，19日下午在農博名品館舉辦「桃園名品」活動，邀請知名台劇璟宣、許鈞鈞等主要演員站台，為桃園市金牌好店、金牌好禮、觀光工廠增加知名度。

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▲桃園市農業博覽會為推廣在地名產，經發局長郭裕信與台劇「炮仔聲」演員璟宣、許鈞鈞與民眾合影。（圖／記者沈繼昌攝）

經發局透過活動與民眾近距離互動，舉辦趣味有獎徵答、拿好禮，郭裕信表示，市府為打造「2019桃園金牌-台灣第一站」品牌，陸續進行國內外推廣行銷，以發揮地方特色，帶動產業發展競爭力，藉此活絡地方經濟、擴展國際市場，邀請最強台劇演員站台。

璟宣、許鈞鈞等演員以詼諧逗趣與民眾互動，現場鎂光燈不斷閃爍，爭相與演員互動，會後還應民眾要求合影留念，也達到在桃園名品館看好劇、拿好禮等活動目的。

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