陸客禁令影響業績低迷？日藥本舖人力調整　Tomod’s、松本清各有對策

▲日系藥妝店龍頭「日藥本舖」驚傳受陸客來台人數減少，業績狂掉而大幅裁員。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／台北報導

日系藥妝店龍頭「日藥本舖」驚傳大幅裁員！目前全台共有60間門市的日藥本舖被爆出受到陸客禁令影響，門市業績狂掉，因而2個月間一舉資遣35位員工。查證台北市勞動局證實，日藥本舖確有提出資遣通報，也都有依規定進行處理，目前無違反相關法令； 業者則表示，陸客人潮雖有影響一部分業績，但並非爆料指稱的掉七成，且此次裁撤人員主要是人力配置的年度調整，是整體經營面的評估，而非單一因素。

▲業者表示，陸客人潮減少多少有點影響，但主因是年度人力調整，並非單一因素。

日本連鎖藥妝店「日藥本舖」今（19）日被爆出因陸客禁令影響，陸客來台人數驟減，部分門市因而人潮大減，業績狂掉，甚至掉到只剩原先業績三成，促使日藥本舖大幅裁員、刪減人力。

台北市勞動局證實，日藥本舖通報將於108年9月至10月兩個月間資遣35位員工，其中台北市有15位，其餘則為外縣市員工；由於公司都有依照規定發給資遣費，目前無違反大量解僱，也沒有收到相關的勞資協議申請。

針對此事，日藥本舖回應，此波人員調動主要是適逢年度績效考核，進行整體人力分配的重新評估和調整，加上原先其門市人力配置就比其他藥妝店更多，現因整體規劃，將人力規格調成比照其他通路，是經營面的整體考量，並非因陸客人潮等單一因素。而業績方面，日藥本舖也表示，陸客人潮減少確實有影響一部份業績，主要以觀光區門市為主，但全台60家門市還有許多社區型、商圈型店面，整體來看影響大約一到兩成。

▲Tomod's不少門市進駐百貨公司，搭上週年慶買氣，影響不大。

目前進台的日本藥妝通路除了「日藥本舖」外，還有另外兩大人氣日系藥妝店「Tomod’s」和「松本清」。針對這一波陸客禁令是否受到波及，Tomod’s回應多少有一點影響，主要是以西門町、東區、信義區等陸客常去的商圈，來客數有比較明顯減少，但其他區域影響不大，加上其有不少門市都開設在百貨公司裡，剛好搭上最近的週年慶買氣，目前整體業績來看還算穩定。





▲松本清近期展店多以貼近台灣在地消費者的地點為主，加上獨家商品多，受到衝擊較小。

而日系藥妝店裡最晚登台的松本清，門市數量雖比起前面兩家較少，但開幕以來話題不斷，直到本週都還有新店開幕，在桃園高鐵打造便利店型藥妝店。松本清公關也回應，今年下半年新門市展店本就將主力放在貼近台灣消費者的地點為主，像是行天宮、桃園高鐵等門市，都是以台灣本地消費者人流為考量，加上店內獨家商品種類多，受到各國觀光客和台灣消費者歡迎，因此截至目前看來，陸客人數減少的影響沒有太大。