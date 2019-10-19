數間美企有興趣購買5G技術！　華為副總：展開初步談話

▲ 華為2009年以來已經花費數十億美元開發5G技術。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

被美國列入黑名單的中國電信巨頭華為（Huawei）高層透露，可能向美國企業出售5G網絡技術，目前正進行初步談話。該公司高級副總裁兼董事會主席彭博（Vincent Pang）向《路透社》表示，美國幾家電信公司都對與華為長期合作或一次性交易有興趣，但拒絕透露這些公司的名稱及數量。

彭博本周到訪美國華盛頓，接受《路透社》訪問時說明，一些美國公司展現出興趣，「他們正和我們對談，但距離真正敲定一切還需要很長一段時間。」他補充，對話才進行幾周，尚未達到細節層面。

全球最大電信設備供應商華為5月因國家安全問題被列入美國黑名單，不得在沒有特別許可的情況下購買美國製造的零件。美國政府擔心，華為設備可能被用來監控用戶，因此說服盟友加入抵制華為5G網路技術，還對華為提起刑事訴訟，指控其涉嫌銀行詐欺、違反美國對伊朗制裁及竊取商業機密；華為則多次否認。

美國目前還沒有5G網路供應商，而歐洲競爭對手愛立信（Ericsson）及諾基亞（Nokia）的價格普遍較貴。華為總裁任正非9月接受《紐約時報》及《經濟學人》採訪時，首度提出收取一次性費用，以換取完整的華為5G專利的構想，但當時還不清楚是否有美國公司有興趣。

美國國務院一名官員上月則向《路透社》對任正非的想法表示質疑，「營運商買下這些設備後自行管理所有軟體及硬體是不切實際的。」彭博則拒絕預測是否會簽署任何協議，但他警告，與華為一次性交易後，持續改善平台所需的研發投資費用對企業來說非常高昂。

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