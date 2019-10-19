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蘇-27轉彎準備起飛　發動機強勁氣流「吹跑工作人員」

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實習記者羅明輝／綜合報導

最近一段影片在網路上引起討論，只見一架烏克蘭蘇-27戰鬥機（Su-27）在跑道上準備起飛，不過就在戰鬥機轉了一個彎後，發動機竄出的氣流卻將站在不遠處的2名工作人員一口氣吹跑，其他人見狀都不禁捏了一把冷汗。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，這段影片是在比利時9月份舉行的聖尼克國際航展（Sanicole airshow 2019）上所拍攝的，相關畫面一直到最近才在網路上曝光。從影片中可以看到，一名身穿黃色背心的工作人員正在跑道上指揮蘇-27戰鬥機前進，在他後方不遠處還有一群軍人，及另外2名同樣身穿黃色背心的工作人員在待命。

▲ 蘇-27發動機的氣流，將後方2名工作人員吹飛。（圖／翻攝自The Aviationist臉書）

當蘇-27隨著指示，在跑道轉彎的瞬間，後方的所有人都馬上蹲低了身子，不過2名距離戰鬥機比較近的工作人員，一時之間仍然敵不過強勁的氣流，其中一人直接被吹飛，一路在草地上滾了好幾個圈；另外一位雖試圖用跪在地上的左膝穩住重心，卻還是在堅持1、2秒後，被氣流推的遠遠。所幸2人都只是在地上稍微磨擦，並沒有因此受傷。

據悉，蘇-27由前蘇聯研發製作，設計目地為對抗1970年代美軍發展的戰鬥機，把F-15列為主要假想敵，設計要求長程、重武裝、及很高的操控靈活性，除了擔任空優任務為主的機型之外，還有其他多種任務的衍生型。

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