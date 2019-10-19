東森天美仕年會超過2千人到場　王令麟：5年內進入直銷市場前5大

▲東森天美仕在台中小巨蛋舉辦第二次年會，董事長王令麟提到，因為有東森集團豐沛資源投入，讓東森天美仕成立不到兩年，營業額上看4.5億元，刷新本土直銷公司紀錄，創下奇蹟表現。（圖／東森天美仕提供，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

東森集團2018年投入直銷產業成立東森天美仕，透過直銷與社交電商結合的新模式，吸引許多人關注並加入參與事業，今（10/19）在台中小巨蛋舉辦第二次年會，現場來了超過2,000人共襄盛舉，超出原先預期，對此盛況，東森天美仕董事長王令麟說，「去年4/14第一次啟動大會時，我們喊出創造1萬個就業機會，有人問憑什麼，但現在短短一年內快速創下破1億元營業額，今年年底直接上看4.5億，這不是直銷業的奇蹟，而是背後有東森集團豐富資源投入，只有我們能做到。」

東森天美仕年會主題以「攜手+1 撼動未來」盛大展開，除了分享經營成果、發表未來願景與新品、升聘儀式表揚以及Angelita美麗站長、票券商城商機說明，這次還結合最新互動科技，為所有東美人獻上精彩豐富的活動內容，有別於過往的啟動大會及網連通電商大會。

▲年會現場吸引超過2,000人共同參與，盛況超出原先預期。

東森天美仕統計現在已有1.5萬經銷夥伴，其中有許多人拼到鑽石級、紅寶石級，更產生達到1,800萬業績的兩位皇冠，刷新本土直銷公司紀錄，而今年業績預計做到4.5億，以目前來看，這項目標不但可提前達成，還可望邁向5億，明年則是要拼13億，第6年挑戰100億，要創造出華人第一大直銷品牌。

王令麟指出，未來零售業除了超商，以後線下經營會越來越辛苦，就像東森電視購物過去一天可以做到1億，現在一天卻做不到4,000萬，主因就是台灣線上已變成雲端殖民地，消費者選擇渠道變多了，因此結合線上線下的新商業直銷平台，將成為未來趨勢，以中國大陸來說，就有4,800萬人參與微商，創造2兆人民幣商機，在台灣則是有東森天美仕可為經銷夥伴們在就業市場帶來第二收入。

面對眾多經銷夥伴，王令麟在年會中喊出5年內進入直銷市場前5名，希望8年內挑戰第1大，對於東森天美仕該如何殺出重圍，站上市場之巔，王令麟充滿信心表示，東森多年來已建立起品牌公信力，另旗下有東森購物網、電視購物、東森自然美、東森寵物雲、東森新聞雲以及強大的採購能力、東森嚴選的商品力、卓越團隊，再加上行銷媒體操作，整個集團的雄厚資源能與經銷夥伴們一起打仗。

王令麟觀察到，台灣前5名直銷全部是美安、安麗等外商，一年業績都有百億，主要是國外的直銷公司已全球化，且大量採購、成本低，所以有足夠的利潤可以分享，讓人能賺到錢，反觀台灣本土的300多家，一年不過5千萬、1億或2億，其中一大原因就是產品沒有競爭力。

▲王令麟認為，景氣越不好，直銷越有希望，東森天美仕業績倍數成長，不僅帶來營收，也讓大家可以賺到錢。

王令麟說，東森自然美有自行研發、製造的天然精萃保養品，保健品則與GMP大廠合作，且經過測試，有成效才敢推出，所反應的就是東森的優質商品力，而東森不管是保健、美妝、生活用品，可以把暢銷產品撥一部分交給直銷，分享給參與的夥伴賺到錢，提供足夠利潤優於業界獎金，幫助大家號召團隊，建立組織。「相信東森，跟著我們走，你的收入也將至少是2、3倍成長，我的高調要讓你們發大財！」

此外，王令麟認為，景氣越不好，直銷越有希望，觀察加入東森天美仕的經銷夥伴，從賣香腸到董娘都有，無非是想為自己創造額外收入，包括東森房屋也已經有25家店主報名參加，若從今年年會狀況來看，預估明年參與人數將更多，樂觀看待可達到5千人。而除了台灣，東森天美仕也將進一步拓展中國大陸、東南亞等海外市場，相信10年內有機會擠掉美商坐3搶1。