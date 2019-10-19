彰化監獄花燈跨海揚名到日本神戶　NHK見美食文化與國旗飄揚

者唐詠絮／彰化報導

彰監受刑人所製作的花燈，不僅在台灣燈會獲獎，還讓日本「Love Taiwan 2019 In KOBE」活動主辦方慕名而來，將彰監設計、製作的3座花燈「神將賜福獅獻瑞」、「海底派對」、「龍虎塔」昨天登上日本神戶土地，不僅讓日本民眾驚艷，台灣美食文化也登上日本NHK，讓彰化民眾感動的說「我台灣我驕傲」。

▲彰化監獄製作的花燈登上日本神戶港，吸引許多民眾搶拍。（圖／彰化監獄提供）

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▲彰監花燈「神將賜福獅獻瑞」在神戶港展出。（圖／彰化監獄提供）

今年6月日本「Love Taiwan 2019 In KOBE」活動執行副委員長富田家彰，親自到彰化監獄洽談委託製作，以高雄蓮池潭的龍虎塔為主題，希望讓日本神戶市民透過花燈了解台灣燈藝與傳統風俗民情。而彰化監獄也將今年在台灣燈會得獎的花燈「神將賜福獅獻瑞」及「海底派對」，送給日本，當作舉辦活動的賀禮與國民外交禮物。

▲彰監花燈「龍虎塔」在神戶港展出。（圖／彰化監獄提供）

從日本NHK新聞報導，可以看到神戶活動會場內掛滿許多紅燈籠，一旁還有國旗飄揚、傳統戲曲、家將演出、有肉粽、蛋黃酥、鳳梨酥、胡椒餅等台灣小吃，甚至還有台語歌曲，許多民眾搶著跟花燈拍攝，讓台灣人看得超感動。

▲彰監花燈「海底派對」在神戶港展出。（圖／彰化監獄提供）

彰化監獄作業科長陳素卿到場代表彰監致詞指出，台灣監獄為了幫助受刑人學習一技之長，發展「一監所一特色」的概念，這麼做也傳承面臨失傳的傳統工藝為己任，彰化監獄在傳統閩獅頭的製作以及葫蘆雕刻工藝等等，特別是在花燈製作方面獨具特色，深受廣大消費者的喜愛。

陳素卿接著說，彰化監獄特別應日本活動主辦單位所製作的龍虎塔花燈，這是特別介紹台灣特有趨吉避邪的風土民情與祈福文化的魅力，在台灣南部的高雄市有一處叫做蓮池潭的風景名勝，在美麗的湖泊上有2座廟塔，塔前的龍虎造型隧道，正是在訴說著台灣特有的風俗，期盼藉由這座花燈，能讓日本朋友了解更多台灣文化，陳素卿更強調，在此感謝主辦單位讓彰化監獄受刑人製作的花燈能走出台灣，閃耀國際。

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