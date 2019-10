以為要跳船！女子爬郵輪欄杆外自拍　船公司「立即驅離」終身禁搭

▲女子在郵輪陽台外玩命自拍。(圖/翻攝自推特/@winknews)



記者張方瑀/編譯

社群網站當道,許多年輕男女為了得到關注,常常「冒死」拍下可吸引網友目光的照片。美國一名女子就在搭乘郵輪出海時,竟然只穿著泳衣就爬到船艙陽台外自拍,這一幕全被旁邊乘客拍了下來並通知船員,結果該名女子在靠岸後立刻被趕下船,且終身禁止搭乘該公司船班。

CNN報導指出,一名女子在搭乘皇家加勒比國際遊輪(Royal Caribbean)海洋魅力號(Allure of the seas)時,竟只穿著泳衣就爬出船艙陽台自拍,當時在附近的乘客看見嚇一大跳,立刻拍下這一幕,再通知船務人員。

該名乘客表示,「我從陽台看出去發現有個女人爬出欄杆外,事情發生的太突然,我不知道她到底想幹嘛,所以我立刻通知船員,如果我什麼都不說,她或許就會跳下去,這太可怕了。」

This woman was removed from a cruise ship and banned for life after she climbed onto her room's balcony railing to pose for a dangerous photo shoot https://t.co/nyewFXcBw5