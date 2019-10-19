　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為要跳船！女子爬郵輪欄杆外自拍　船公司「立即驅離」終身禁搭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子在郵輪外玩命自拍。（圖／翻攝自推特／@winknews）

▲女子在郵輪陽台外玩命自拍。（圖／翻攝自推特／@winknews）

記者張方瑀／編譯

社群網站當道，許多年輕男女為了得到關注，常常「冒死」拍下可吸引網友目光的照片。美國一名女子就在搭乘郵輪出海時，竟然只穿著泳衣就爬到船艙陽台外自拍，這一幕全被旁邊乘客拍了下來並通知船員，結果該名女子在靠岸後立刻被趕下船，且終身禁止搭乘該公司船班。

CNN報導指出，一名女子在搭乘皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）海洋魅力號（Allure of the seas）時，竟只穿著泳衣就爬出船艙陽台自拍，當時在附近的乘客看見嚇一大跳，立刻拍下這一幕，再通知船務人員。

該名乘客表示，「我從陽台看出去發現有個女人爬出欄杆外，事情發生的太突然，我不知道她到底想幹嘛，所以我立刻通知船員，如果我什麼都不說，她或許就會跳下去，這太可怕了。」

接著船員找到該名女子後，立刻在郵輪停靠牙買加時，請她離開郵輪。皇家加勒比國際遊輪發言人向CNN證實，當時該名女子在朋友的幫忙下，不顧危險地在陽台的欄杆外擺姿勢拍照，「保全人員接獲通知後，立刻在牙買加法爾茅斯（Falmouth）請該名女子離開，並且終身禁止乘坐皇家加勒比國際遊輪的任何船班。」

「海洋魅麗號」共有16層甲板和2704個客艙，長361公尺、寬66公尺，最多可容納8460人，是目前全球最大的郵輪海洋綠洲號的姐妹船。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
李登輝久違現身！露面氣色佳：唯一支持蔡英文
直播／馬吳韓大進場！韓造勢直闖台南　韓粉擠爆水萍塭公園
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《爐石戰記》禁賽香港選手　美國國會發函譴責暴雪

自認被控獲俄支持　民主黨籍總統參選人怒嗆希拉蕊：好戰女王！

老婆睡旁邊「每晚性侵12歲女兒」逾1年　鬼父重判75年48下鞭刑

以為要跳船！女子爬郵輪欄杆外自拍　船公司「立即驅離」終身禁搭

脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

遭山豬逆襲「車子衝沼澤滅頂」　警消綁繩索救無人…車主竟已回家沖澡爽！

警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

開藍寶堅尼亂停車吃罰單　富商怒斥「員警仇富」拒付

剛過53歲生日！願「親見兒子畢業」　爸畢典前約打球竟忽倒地死亡

數間美企有興趣購買5G技術！　華為副總：展開初步談話

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

《爐石戰記》禁賽香港選手　美國國會發函譴責暴雪

自認被控獲俄支持　民主黨籍總統參選人怒嗆希拉蕊：好戰女王！

老婆睡旁邊「每晚性侵12歲女兒」逾1年　鬼父重判75年48下鞭刑

以為要跳船！女子爬郵輪欄杆外自拍　船公司「立即驅離」終身禁搭

脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

遭山豬逆襲「車子衝沼澤滅頂」　警消綁繩索救無人…車主竟已回家沖澡爽！

警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

開藍寶堅尼亂停車吃罰單　富商怒斥「員警仇富」拒付

剛過53歲生日！願「親見兒子畢業」　爸畢典前約打球竟忽倒地死亡

數間美企有興趣購買5G技術！　華為副總：展開初步談話

亞錦賽／冠軍戰再對日本無所畏懼　鄧愷威：沒想像中厲害

男星進駕駛艙開飛機！　拋媚眼「得意錄影PO網」反變鐵證…拖累3人下場超慘

劉伊心2個月鏟肉13公斤　愛女哭鬧丟神隊友老公救援

亞錦賽／世青冠軍成員憶當年　廖俊凱：鏡頭都是林子偉

全運會／新蝶王再進化！　王冠閎52秒68破100蝶全國紀錄

茄子蛋拼巡演病倒「躺在家」　談結婚計劃笑嘆：健康先顧

2500個巨大柿餅占據凱道！橫跨58天「浪漫台三線藝術季」正式啟動

蘇-27轉彎準備起飛　發動機強勁氣流「吹跑工作人員」

日職／千賀滉大挨轟後回穩　5局結束軟銀2比1領先巨人

丹麥公開賽／陳雨菲第二局傷退　戴資穎進決賽離衛冕只差一勝

色狼手指伸進粉衣妹胸口...「狂看OO」　家長竟坐旁邊滑手機

國際熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」剝落

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

更多熱門

相關新聞

Selina曬自拍曝「驚人濃密髮量」

Selina曬自拍曝「驚人濃密髮量」

藝人Selina（任家萱）過去有段時間身型圓潤，近幾年靠著努力運動以及控制飲食、消水腫等多種方法瘦身成功，瓜子臉明顯露出且顏值也跟著升等。近日她在微博曬出多張自拍，除了展現削瘦的下顎線條，驚人的髮量也成為網友關注的話題。

鐵線蕨Pete自行產生能源自拍

鐵線蕨Pete自行產生能源自拍

台南媽出賣甜美女兒！3連拍變臉

台南媽出賣甜美女兒！3連拍變臉

女孩上傳浴衣照「2裸女成背景」走光了…

女孩上傳浴衣照「2裸女成背景」走光了…

豪華郵輪廁所嘸用、食物壞掉　遊客炸怒

豪華郵輪廁所嘸用、食物壞掉　遊客炸怒

關鍵字：

郵輪自拍網美Royal CaribbeanAllure of the seas

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

服用k他命造成終生得包尿布

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面