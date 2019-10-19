以為要跳船！女子爬郵輪欄杆外自拍　船公司「立即驅離」終身禁搭

▲女子在郵輪陽台外玩命自拍。（圖／翻攝自推特／@winknews）



記者張方瑀／編譯

社群網站當道，許多年輕男女為了得到關注，常常「冒死」拍下可吸引網友目光的照片。美國一名女子就在搭乘郵輪出海時，竟然只穿著泳衣就爬到船艙陽台外自拍，這一幕全被旁邊乘客拍了下來並通知船員，結果該名女子在靠岸後立刻被趕下船，且終身禁止搭乘該公司船班。

CNN報導指出，一名女子在搭乘皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）海洋魅力號（Allure of the seas）時，竟只穿著泳衣就爬出船艙陽台自拍，當時在附近的乘客看見嚇一大跳，立刻拍下這一幕，再通知船務人員。

該名乘客表示，「我從陽台看出去發現有個女人爬出欄杆外，事情發生的太突然，我不知道她到底想幹嘛，所以我立刻通知船員，如果我什麼都不說，她或許就會跳下去，這太可怕了。」

This woman was removed from a cruise ship and banned for life after she climbed onto her room's balcony railing to pose for a dangerous photo shoot https://t.co/nyewFXcBw5 — CNN International (@cnni) October 18, 2019

接著船員找到該名女子後，立刻在郵輪停靠牙買加時，請她離開郵輪。皇家加勒比國際遊輪發言人向CNN證實，當時該名女子在朋友的幫忙下，不顧危險地在陽台的欄杆外擺姿勢拍照，「保全人員接獲通知後，立刻在牙買加法爾茅斯（Falmouth）請該名女子離開，並且終身禁止乘坐皇家加勒比國際遊輪的任何船班。」

「海洋魅麗號」共有16層甲板和2704個客艙，長361公尺、寬66公尺，最多可容納8460人，是目前全球最大的郵輪海洋綠洲號的姐妹船。

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