4歲女童伸手撫摸媽媽下面…驚爆「我學老師的」　大膽狼師被抓包重判10年

▲高雄1名變態英文教師，趁幼兒園女童熟睡時強制猥褻得逞，遭重判10年有期徒刑。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名媽媽2018年5月時發現女兒突然會伸手過來撫摸她下體，詢問下女童表示「英文老師都這樣摸我」，嚇得她趕緊報警處理。在經警方調閱幼兒園內監視器畫面後證實，羅姓男英文老師會在女童午睡時趁機強制猥褻，受害者多達4人。高雄地院依趁機與強制猥褻未滿14歲少年等罪，重判羅男10年有期徒刑。

據判決，高雄1名羅姓男子在某幼兒園擔任兼職英文老師期間，趁小班（均4歲）女童熟睡時，會先以棉被蓋住自己和女童假裝同睡，再以手撫摸她們的大腿、臀部，親吻她們的臉部及胸口，同時以下體緊靠後自行擺動、磨蹭。

羅男變態犯行皆被教室內的監視錄影器錄下，儘管當時還有另名女教師也在教室內，他也絲毫不顧忌，大膽誇張的行徑令人髮指。全案經4名受害女童的父母提告後，雄檢將羅男依成年人趁機及強制猥褻未滿14歲之人等罪起訴。

高雄地院審後認為，羅男身為教師，本應善盡保護女童的義務，但竟為滿足自己性慾，利用女童天真爛漫的年紀，做出會嚴重影響她們人格及身心發展的事，又明知教室內有監視器還膽大妄為，惡性重大。最後依趁機與強制猥褻未滿14歲之兒童等罪，重判羅男10年。

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