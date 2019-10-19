撤軍敘北是「嚴重戰略錯誤」　參院共和黨領袖：局勢會反噬美國

▲麥康諾痛批川普撤軍決定。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前宣布，所有美軍近日內會從敘利亞北部撤離，不僅讓美國背負背叛盟友的罪名，也讓土耳其藉機進軍攻打庫德族。參議員共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）17日投書痛批，指責川普政府決定撤軍的決定是「嚴重的戰略錯誤」，不僅會助長敵人的氣焰，還會削弱美方的重要同盟。

CNN報導指出，麥康諾在投書之前曾致電副總統潘斯（Mike Pence），當時潘斯才剛和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）達成「停火協議」，不過顯然這通電話並沒有平息麥康諾的怒火。

他在《華盛頓郵報》投書痛批，川普政府從敘利亞撤軍的決定，是非常嚴重的戰略錯誤，「這讓美國人民和國土更不安全，助長我們敵人的氣焰，也削弱美國的重要同盟。」更形容這個決定形同重蹈歐巴馬政府撤軍伊拉克的覆轍，因為當時美軍撤退助長了伊斯蘭國的崛起。

麥康諾指出，美國撤軍敘利亞、土耳其與庫德族的衝突，替美國製造了一場「戰略惡夢」，美國從中東缺席後，將導致敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權與伊朗的勢力在該地重新崛起，「如今敘利亞的局勢將反噬美國，不能在任務完成前就離開，言詞改變不了一個事實，戰爭不會自行結束，戰爭不是贏就是輸。」

美國自敘利亞撤軍，得利的除了土耳其、敘利亞政府、伊斯蘭國之外還有俄羅斯。《華盛頓郵報》、《德國之聲》報導指出，相較於美國的「魯莽、狀況外」，俄羅斯更能在中東各國間保有談判的能力，甚至有消息指出，敘利亞政府與庫德族達成協議，同意協防北部邊境，就是俄羅斯在背後促成的。

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