韓國瑜不訪美　蔡英文：應該要清楚立場表達





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前大動作請假拚總統選舉，18日銷假返回市府接待美國在台協會（AIT）主席莫健，但沒想到下午突然對外宣布取消返美行程，引發熱議。對此，總統蔡英文19日受訪時表示，重要的是韓國瑜應該要清楚立場的表達。

韓國瑜原預計11月訪美，但18日與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時已親自告知要取消訪問，會將心力放在台灣。而國民黨立委許毓仁也透露，美方已提早「洩題」給了韓陣營5道題目。

5道題的內容包括「若當選總統，台灣未來經濟是否會過度依賴中國」、「如何證明在兩岸關係上，能夠處理得比蔡英文好」、「若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力」、「對於中共介入台灣2020大選的看法？以及如何應對」、「是否繼續配合美對台軍購政策」等。

對於韓國瑜突然又不訪美了，蔡英文19日受訪時表示，去不去訪美，相信韓國瑜都會有自己最好的考量和評估。不過，蔡英文強調，不管訪不訪美，韓國瑜都應該清楚自己的立場表達。

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