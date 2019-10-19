桃園市議員劉安祺服務處槍擊案　檢方認無羈押必要交保候傳

▲桃園市國民黨籍市議員劉安祺服務處17日傍晚遭槍擊，警方現場採證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員劉安祺服務處17 日傍晚發生槍擊案，警方翌凌晨先後逮捕涉案洪姓、邱姓與陳姓男子等3人到案並起出做案用空氣槍，經偵訊後移送桃園地檢署，洪等3人偵訊時坦承犯案，但原因卻是「不喜歡劉安祺服務處的看板」，檢方偵訊後認無羈押必要，諭令陳以5萬元、洪與邱男各3萬元交保候傳。

警方指出，17日下午5時許接獲報劉安祺服務處報案遭槍擊後，鑑識人員採證確認是空氣槍所為，經調閱監視器鎖定涉案車輛，18日凌晨循線在桃園區查獲涉嫌洪姓男子與開車的邱姓男子，隨後還查獲開槍陳姓男子到案，另外在蘆竹區起獲犯案用的空氣槍一把。



▲警方調閱監視畫面，清楚看見涉案3人中後座陳姓男子卡開車窗射擊畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

陳男等3人偵訊時指稱，當時3人共乘一車，邱男開車、洪男坐在副駕駛座上，陳男則坐左後座，行經劉安褀服務處時，對劉安祺人像看板很不爽，陳持空氣槍由後座打開車窗朝人像射擊，未料沒打中反而打中人像下方玻璃門；警方偵訊後將3人依恐嚇、違反槍砲彈藥等罪嫌移送檢方偵辦。

桃園地檢署偵訊後，認為無羈押必要性，分別諭令陳男5萬、洪男與邱男各以3萬元交保候傳。

針對檢方諭令涉案3人交保候傳，市議員劉安祺表示，他是國民黨員，所以一定支持國民黨總統候選人韓國瑜，希望民眾面對選舉應該冷靜，選舉只是一時，不要因為不同政治立場，作出超出法律規範允許之事。

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