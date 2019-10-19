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高市綠議員組團到台南籲　反「韓國瑜詐騙列車」：不要上當！

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▲韓國瑜到台南造勢，高雄市議員們組成「高雄韓流痛苦經驗團」，到台南小英競選總部召開記者會，向台南市民呼籲「反詐騙」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲韓國瑜到台南造勢，高雄市議員們組成「高雄韓流痛苦經驗團」，到台南小英競選總部召開記者會，向台南市民呼籲「反詐騙」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國瑜拋棄高雄市民「放韓假」後，居然選在有市長的台南造勢，10月19日高雄市議員們組成「高雄韓流痛苦經驗團」，到台南小英競選總部召開記者會，向台南市民分享韓國瑜在高雄如何荒廢市政，不但政見跳票，還故意逃避議會監督。

在地主的台南市議會民進黨團總召林宜瑾首先開場，回擊韓國瑜今早指出台南人很窩囊，認為韓國瑜面對有關兌現政見的年度總預算，直接請假3個月，逃離高雄市政、逃避議會監督，這種騙完選票就走人的不負責任行徑，才叫窩囊！

高雄市議員康裕成向台南市民警告：「韓國瑜從高雄出發的詐騙列車，已經來到台南了！」，基於與台南兄弟情誼，要向台南市民分享高雄被詐騙一年的慘痛經驗！韓國瑜選上高雄市長後不僅亂開支票，他的政見更是「零兌現」，沒有一樣承諾做得到。

▲韓國瑜到台南造勢，高雄市議員們組成「高雄韓流痛苦經驗團」，到台南小英競選總部召開記者會，向台南市民呼籲「反詐騙」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高市議員簡煥宗，以韓國瑜承諾不會賣土地為例，韓選上市長後，不但賣得比前任市政府多，每坪價格還比前任政府低，所以說大話的政策永遠不會實現！他懇請台南人發揮古都精神，拒絕詐騙，支持蔡英文連任！

何權峰議員則呼籲青年千萬不要被韓國瑜欺騙，承諾高雄年輕人會編列百億青創基金，結果目前只編列3億，對外募款更只有2千萬！但韓國瑜從高雄市長選舉補助款2千多萬，卻沒有一毛錢幫助青年創業！

出身台南下營的邱俊憲議員，以沉痛語氣表示高雄市民非常悔恨，所以現在發起罷免韓國瑜市長。並強調韓國瑜的承諾一變再變，政見主張都是芭樂票。昨天說要廢除一例一休，今天說要調整。昨天說要廢除高鐵南延，今天又不承認。所以呼籲所有台南鄉親，一起抵制詐騙列車！

▲韓國瑜到台南造勢，高雄市議員們組成「高雄韓流痛苦經驗團」，到台南小英競選總部召開記者會，向台南市民呼籲「反詐騙」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

小英台南競選總部執行總幹事蔡麗青認為，韓國瑜就是標準的政客，選前的承諾，選後不到一年就跳票，還想要假裝庶民，到全台灣各地繼續騙票。蔡麗青也提醒台南市民必須張大眼睛，看看高雄市政是如何被韓國瑜荒廢！

台南市議員林志展、蔡筱薇議員也到現場聲援，並與「高雄韓流痛苦經驗團」向台南市民呼籲：「台南反詐騙，拒絕韓國瑜」，並呼籲選民2020一定要做對選擇，台灣才能贏，人民才能贏。

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