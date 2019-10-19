高雄老牌華王飯店驚傳明年1月18日歇業？　業者澄清：餐飲部門啦

▲漢王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業，業者出面澄清：餐飲部門 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，不少在地老字號的飯店紛紛宣布停業，像是大八飯店、君鴻酒店、華王飯店以及華后飯店，現在也傳出由南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男經營的鹽埕區漢王洲際飯店，將於明年1月18停業，不過林富男澄清是餐飲部門暫停營業，飯店住宿等方面營運正常。

漢王位於鹽埕區總樓層數有15層，共有197間房，不過因為陸客受到陸客限縮的影響，營運成本壓力加大，林富男強調受到少子化、婚宴訂桌量逐年下滑、一例一休等，所以讓餐飲部門2年多來，就已經賠了上千萬元，實在是有點難撐，才決定在明年1月18日「餐飲部門」停業。

▲漢王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業，業者出面澄清：餐飲部門 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過林富男也表示在暫停營業前，顧客所訂的餐飲，一點都不會打折扣，會以原有人力跟條件繼續服務，另外有餐券的顧客，也接受來飯店兌換現金，其他客房早餐以及行政業務都正常營運。

漢王洲際飯店傳出暫停營業的消息，是因為有網友在網路貼文表示有朋友預定明年元月婚宴，但是卻得到飯店回應「過年訂餐及婚宴都被取消，業者說只營業至明年1月18日」等，所以才在網路發文，不過現在已經證實暫停營運的部分僅有漢王洲際飯店的餐飲部門。

▲漢王洲際飯店驚傳明年1月18日歇業，業者出面澄清：餐飲部門 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄漢王洲際飯店公告回應全文：

日期:2019年10月19日

主旨:本飯店中餐廳自2020年1月18日起暫停營業。

說明:

一、本飯店樓高14層，中餐廳設在3樓及5樓，其餘11層皆為客房部，共197間套房，全體員工數86人，餐廳占28人。

二、中餐廳因受整體經濟大環境不良的影響，決定自明年1月18日起 暫停營業。原因如下:

(一)成本增加:概受一例一休影響。

(二)年金改革:因改革使整体消費力下降，恐慌性的撙節開支。

(三)少子化: 導致結婚喜宴，逐年下滑。

三、暫停營業之前顧客所訂的餐飲，均以原有人力及條件繼續服務。少數擁有餐券的顧客，歡迎您持劵到現場兌換現金。

四、197間客房及其它行政業務仍正常營運，早餐供應亦同。

五、至於人力之調度依同仁意願優先安排調至其他單位，部分員工依法資遣。

六、是否再恢復營業，則待明年520總統就職之後，視整體情況再行决定。