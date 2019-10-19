金害！宜蘭醉男哪家7-11下車說不清　誤認小黃繞路狠勒頸運匠



▲▼喝茫的簡姓男子（上圖左），從小黃後座出手狠拉著駕駛座上運匠斜背包，運匠動彈不得。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男醉客，搭小黃只說要在五結鄉二結的7-11下車，車扺逹7-11他認為小黃繞路，與運匠起口角，在車上勒住運匠脖子，還好見狀路人出手為運匠解危，警方到場，男子還一度賴在地上，男子被上銬保護管束，因運匠也要告男子傷害，男子被警方依傷害罪函送偵辦。

宜蘭簡姓男子，18日晚在羅東喝茫了，從羅東搭小黃，卻只說要在五結鄉二結的7-11下車，當小黃到五結中正路二段與福德路口的7-11時，簡說不是這一家，還認為運匠故意繞路，雙方在車上發生口角。

簡男從後座出手狠拉著運匠斜背包，背包肩帶勒住運匠脖子，運匠動彈不得，路人見狀出手解危，並與運匠合力將簡男壓制在地上。

▲警到場，喝茫的簡姓男子，還一度賴在地上。（圖／記者游芳男翻攝）

警方到場，簡男酒醉還在魯，一度賴在地上不起來，更醉言醉語對警員說：「剛剛好就好」、「老子要來你就知道了」、「明天我再去找你！」警方先將簡男上銬後帶回保護管束，事後運匠驗傷，對簡男提出傷害告訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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