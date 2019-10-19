來不及長大！　布袋塩館大排旁大量魚屍竟是…嫌太小活活曬死

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣邑米社區大學執行秘書程裕隆，19日下午與社區民眾前往布袋鎮塩館大排旁鹽田區進行田野查察，卻於溝渠排旁發現大量魚隻暴斃路面，因而向《ETtoday新聞雲》投書。魚屍疑似民眾於溝渠內捕捉魚，卻因魚隻太小而被人道篩選，未丟回河川中直接丟在路面，讓魚群活活被曬死。

▲▼塩館大排魚群暴斃，卻是人為造成。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼塩館大排一公里半路程路面，確有50多尾魚屍。（圖／記者翁伊森攝）

程裕隆表示，自己與社區民眾前往布袋鎮塩館大排進行田野查察，由於該段溝渠連接淡海水區，因此，常有民眾於一旁溝渠路抓魚、捕魚，但只將大尾魚隻帶走，小尾的卻釣起丟一旁路面，因此當下發現一整條溝渠道路布滿魚屍，不少魚屍體身長不滿8公分，最小的甚至不到3公分，不僅剝奪了動物的生命，也違反生態倫理。整條1.5公里路上大約有將近50尾魚屍，有的已經被曬成魚乾，有的仍活生生躺在炎熱的路面上，畫面相當殘忍。

▲▼魚因為身長不夠被活生生丟在路面等太陽曬乾。（圖／記者翁伊森攝）

侯姓民眾表示，自己常在該路段發現有民眾在此違法圍捕、釣魚，但由於魚身大多需要約4截手指長，才有食用價值，因此不少釣客釣起不滿意的魚隻，就會將魚丟回大排，讓它繼續長大，對於直接把小魚丟在路面上，讓它來不及長大，真的很殘忍;然而當地公所即使架設禁止捕釣告警標誌，但民眾仍執意前往捕釣。

未來，如果當地有機會進行環境改造，提升遊客到訪度，相信就會降低不肖釣客到訪。

▲▼當地公所設立告示牌無法阻卻民眾捕釣魚，現在更將小魚活活曬死。（圖／記者翁伊森攝）