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100艘獨木舟占滿開箱文　野柳國小師生總動員開啟畢業之旅

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記者郭世賢／新北報導

新北市北海岸是台灣最美麗的海岸，有豐富的漁村文化和漁產，所以周邊國小都有著獨特的海洋風格畢業課程，如萬里野柳國小獨木舟、金山國小衝浪的畢業課程；野柳國小在10多年的獨木舟畢業典禮，2019年突發奇想，以獨木舟開箱文方式，開啟畢之旅的課程。

▲ 最大100艘獨木舟開箱文 野柳國小師生總動員開啟畢之旅。（圖／野柳國小家長會長王國昌提供）

▲ 最大100艘獨木舟開箱文，野柳國小師生總動員開啟畢之旅。（圖／野柳國小家長會長王國昌提供）

一個獨木舟平均大概40台斤重，搬運相當辛苦！總共動員全校師生100多人， 花了2個多小時搬運獨木舟，搬到學校操場，當然也需要兩個多小時搬離開。

請繼續往下閱讀...

新北市萬里區野柳國小10多年前，開啟獨木舟畢業典禮之後，至今每年5到10月之間，都是全校師生基本教育訓練課程之一，2019年校方搶流行，將一百多艘獨木舟搬上大操場，成功完成一場創紀錄的開箱文。

野柳國小張錦霞談到獨木舟眉飛色舞，她說動員全校師生 ，展開新北市學校有史以來最大的獨木舟開箱文，希望提升野柳國小能見度，透過這樣活動讓大家更關心海洋永續經營，一起守護海洋。

獨木舟活動發起人家長會長王國昌說，最辛苦的是全校的師生，要將100多艘的沉重的獨木舟，從1公里外的野柳天王星水域碼頭搬到學校廣場，然後再以空拍機拍攝最好的角度，終於完成這項極具教育意義的艱鉅任務。

最大的獨木舟開箱文現在放PO臉書，家長都會找，自己的小朋友在哪裡？意外掀起點閱、按讚的熱潮，學校預計會再放大印成海報讓學生在上面簽名，作為學校永久的留念。

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