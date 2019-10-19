深夜超商買水！台中哥結帳「口袋掏一張」　大夜店員嚇定格...他回神傻眼

▲超商示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

台中一名男網友昨深夜到超商買水，雖然忘記帶錢包，不過他在口袋摸到紙鈔後，就放心地到櫃台結帳，怎料店員直盯著他，遲遲沒收錢，當他往下一看也瞬間被嚇到，事後才終於想起是到廟裡拿的平安符啦！

「大夜對不起嚇到你了！」男網友在爆廢公社發文分享糗事，昨深夜口渴的他到超商買水，原本因為忘記帶錢包，還默默把水放回，後來他突然想起平時都會把零錢、紙鈔塞口袋，所以碰運氣隨意一摸，還真的摸到了一張。

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正當他拿著水走到櫃台，並掏出口袋中的「鈔票」時，店員瞬間定格，就這樣一直看著他，全然沒有收錢的打算；然而等他回過神來，才赫然發現自己拿的是平安符。

▲半夜突然掏出這張，真的會嚇尿。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友直呼，「其實剛看到的時候我自己也嚇一跳，為什麼身上會有這個？後來才想起來，這是上禮拜日回台南老家大廟，過七星平安橋王爺給的平安符。」

看到「鈔票」本尊，網友們完全能想像，店員當時的心裡陰影面積，「身軀有沒有浮在半空中」、「靠，當下可能尿褲子了」、「真的會嚇死人，誰沒事會帶這個在身上」、「害店員下班要去收驚」、「要死了，大夜驚呆啊」、「這個厲害，大夜班的店員會想說，七月都過去這麼久了，怎麼還沒有回去」。

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