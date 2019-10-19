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票價上漲薪水停滯　智利爆示威「火燒地鐵站、銀行」進入緊急狀態

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▲▼智利政府調漲地鐵票價，引發示威者縱火（圖／路透）

▲火焰吞噬售票處。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

智利本周發生抗議活動，示威者在多個地鐵站、銀行與公車縱火，也有搶劫事件傳出，總統皮涅拉（Sebastián Piñera）已宣布首都聖地牙哥（Santiago）進入緊急狀態。許多抗議人士就讀高中、大學，他們跳過閘門並襲擊多個地鐵站，癱瘓當地交通。

綜合BBC、《紐約時報》報導，示威民眾不滿今年公共交通票價第二次上漲，本周先是由高中生發起運動，然而到了18日晚間，抗議群眾開始放火燒毀數十個地鐵站、數家銀行、公車與該國最大電力供應商Enel的總部。也有人趁亂衝進超市、商店與藥局搶劫。

據了解，有一名學生傳出在過程中與警察發生衝突而死亡，另一名學生則被警察的橡膠子彈打傷。皮涅拉得知情形後宣布首都進入緊急狀態，此舉可以限制公民行動、集會的行為，並授權軍方有關內部安全的權力；他形容示威群眾是「違法者」，有必要採取措施來恢復秩序。

▲▼智利政府調漲地鐵票價，引發示威者縱火（圖／路透）

▲警方使用催淚瓦斯。（圖／路透）

票價調漲自10月6日生效，此舉引發強烈民怨，貧困與中產階級家庭的生活成本一直上漲，然而薪水卻停滯不前。82歲的莫拉（Isabel Mora）每月領取近62美元（約台幣1990元）退休金，抱怨所有事情都不公平，交通、電力、瓦斯與很多東西價格上漲，薪水卻很低。

由於票價變貴，通勤時間搭乘地鐵的費用約為1.2美元（約台幣37元）。皮涅拉則表示，他會努力尋求降低運輸成本的方式。

18日下午，數百人衝進地鐵站但沒有付錢，抗議範圍蔓延到街頭。特警部隊則來到站內使用催淚瓦斯，同時毆打示威者，粗暴將這些人拖出去並拘留。電視畫面可見，示威者投擲石頭、襲擊警車並燒毀至少1輛巴士。鎮暴警察則動用催淚瓦斯、警棍，試圖壓制連續多日的抗議活動。

▲▼智利政府調漲地鐵票價，引發示威者縱火（圖／路透）

▲智利政府政策引發民怨。（圖／路透）

受到示威影響，地鐵一度暫停服務，許多人在街上難以行動，由於無法搭上過度擁擠的公車，只好徒步好幾個小時回家。智利政府表示這些抗議群眾是罪犯、有組織的暴徒，同時宣布執行內部安全法，賦予國家對嫌犯施以更嚴厲的處罰。

智利是拉丁美洲最富裕的國家之一，卻也有著嚴重不平等的問題，來到聖地牙哥，有越來越多人抱怨生活成本上漲，呼籲經濟改革。18日的抗議結束後，地鐵官方表示所有路線必須至少關閉2天；損失預估70萬美元，包括修補壞掉的監視器與其他設備。

抗議發生之際，正值智利準備主辦兩場大型國際會議，分別是11月中旬的APEC峰會，以及12月的聯合國氣候變遷大會。

 
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