口袋掏出石頭…中風伯「來回摩擦引擎蓋」！車主看監視器氣炸提告

▲阿伯先在後車廂處刮了約30秒。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名男子將愛車停放在中山路巷弄內，不料遭人惡意刮車，影擎蓋被打了個大大的「X」，男子調閱監視器後發現，竟是住家隔壁高齡80歲的中風阿伯所為，憤而報警並提告毀損。

監視器畫面拍下，阿伯拄著拐杖緩步走到白車後方，還從口袋裡掏出一顆石頭，在後車廂處刮了30秒，接著又一跛一跛地走到前面，拿著石頭在引擎蓋來回摩擦，畫上一個大叉叉。據悉，該名阿伯就住在車主家隔壁，高齡80歲的他已經中風10年，行動相當不便。

阿伯接受媒體採訪時也大方坦承「車子就是我刮的！」阿伯表示，該輛轎車停放在家門口，他本就中風行動不便，現在出門還得繞過停放車輛，更增危險，因此才會拿石頭在引擎蓋、後車廂處作上記號，「警告」一下這名擋路的車主，不知怎地竟會吃上毀損官司。

▲阿伯走到車頭處，在引擎蓋上畫了大叉叉。（圖／東森新聞）

阿伯指出，起初他並不知道車主是誰，是對方報警後，他才知道車主就是隔壁阿婆家的孫子，唉嘆直言「如果只是臨停，其實可以接受，但你就住在隔壁，要停也跟我說一下啊，現在說要告我，我說好啦！沒關係！」

據悉，雙方雖然是鄰居，但過去似乎常因停車問題鬧得不愉快，這次車主自行架設監視器，拍下阿伯刮車鐵證，堅決提出告訴。彰化分局偵查隊長詹廷育表示，如果停放車輛阻礙交通、或是違規可以舉發，但阿伯選擇持石頭刮車，涉及毀損罪嫌，目前案件已移送偵辦。

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▲因停車糾紛吃上毀損官司，阿伯無奈表示，「他們說要告我，我說好啦，沒關係！」（圖／東森新聞）