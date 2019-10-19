按摩鬆一下！她下面突有「東西」抽動　師傅跪中間擺弄...還瞎喊：弄痛你了嗎

▲女子到整復中心按摩治療，卻驚覺下體有東西，嚇得跳起來落跑並報警。師傅事後還辯稱，以為是把對方弄痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

台南一間脊椎整復中心的謝姓老闆幫女子小綠（化名）按摩時，竟趁機爬上身性侵對方。過程中，謝男先用手指試探，小綠起初還以為是治療的一部份，但當她側躺時發現謝男雙手在她身上按壓，下體卻仍有「東西」侵入，嚇得落跑報警。台南地院審理後依法將謝男判刑4年6個月，他不服上訴，但小綠下體有驗出謝男前列腺液，高等法院因此駁回上訴維持原判。

根據判決，小綠2017年4月4日因身體不適到整復中心進行治療，而在治療過程中，小綠的外褲和內褲全被謝男脫掉，下半身全裸僅用浴巾蓋上後，平躺在按摩床上。

按摩期間，謝男跪在小綠雙腿間按摩推拿，但在過程中，謝男一隻手按其他部位，另一隻手卻伸進小綠下體裡。原本以為是治療一部份的小綠，後來被要求側躺，但就在此時，小綠發現謝男雙手分別放在她身上，但下體卻還是感覺到有別的東西。

由於當時謝男跪坐在小綠雙腿中間，她覺得奇怪，馬上起身離開，而謝男見狀還立即向小綠道歉，但小綠仍嚇壞報警，隨後也到成大醫院驗傷，並且也驗出體內有謝男的前列腺液。

然而，一審法官審理時，謝男辯稱，當時道歉是因為他以為按摩太大力，弄痛了小綠，才開口道歉，更口出狂言，「小綠在過程中根本沒看到，就憑感覺說被性侵」，不能因為這樣就判他有罪。

台南地院審理後，依強制性交罪判謝男4年6個月徒刑，但他不服上訴，而台南高分院審理後認為，謝男說法有違常理，且小綠若不是懷疑遭到性侵，怎會到醫院驗傷，還在體內驗出謝男的前列腺液，因此認定罪證確鑿，駁回上訴，維持一審原判。全案可上訴。

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