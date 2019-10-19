朋友送一袋！他驚喊「被放大燈照的四季豆？」　內行秒解...網笑：阿嬤養的

▲一般紅刀豆莢長25-33公分。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前收到朋友送的一大袋「巨無霸魔豆」，全長直逼30公分，看起來相當肥厚飽滿，讓他忍不住驚呼，「是被放大燈照到嗎？」這一幕也掀起熱烈討論，除了有內行人解答外，網友們也笑虧，根本是阿嬤養的。

網友在「爆廢公社」po文表示，「朋友家山上種的，是被放大燈照到的四季豆嗎？」從照片中可見，這個豆類全長是他手掌的3倍寬，而整包抽取式衛生紙放在一旁，也硬生生短了一大截。

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事實上，這個「巨大魔豆」正是紅刀豆，又名為紅鳳豆，屬於豆科刀豆屬的一年生纏繞性草質藤本植物，植株全長3-5公尺，會開白色或紫紅色的蝶形花，當花期過後，每個花穗會結2-5個豆莢，莢長25-33公分，內含4-7顆種子。

▲有料理過的網友直呼，豆子很硬，要煮很久。（圖／翻攝自爆廢公社）

而這趣味的一幕，也引來大票網友回應，直呼「哇！傑克的魔豆」、「騎上去能飛的感覺」、「傳說中的30公分」、「工讀生給我出來，不要讓我有大膽的想法」、「這是阿嬤養的吧」、「新品種姊夫」、「丟出去窗外，然後明天請傑克爬上去」。

另外，不少內行人也笑回，「鳳豆！營養」、「皮超硬，要用刀子開，豆也硬，要煮很久」、「我家隔壁鄰居也有種」、「這去皮取豆煮排骨湯好喝」、「這是刀豆」。

值得一提的是，之前商人看中了紅刀豆種子外層堅硬，發芽時生長奇特，因此會在種子表面鐳射刻字，並將它命名為「魔豆」，製成易開罐裝或整粒種子，然後在花卉市場出售。

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