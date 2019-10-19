熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

▲ 警局提醒，如果不遵守交通規則，很可能遇到吃罰單的窘境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

實習記者許祐誠／綜合報導

外送平台夯，但也發生不少起嚴重車禍意外。對此，台中市警局16日發布交通宣導照片，讓可愛的「熊貓」當主角，模擬一連串外送員會遇上的危險情境，希望提醒路上的外送員小心為上，由於搭上時事梗，加上熊貓行為相當逗趣，不禁讓許多網友大喊，「太可愛啦！」

臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」表示，「在猶如虎口般危險的馬路上賺錢，『安全』才是最大的資產。」由於只要一台機車加上簡單配備，即可增加日常收入，條件看起來相當誘人，但背後卻隱藏風險和隱憂。

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▲▼ 主角「熊貓」模擬一連串外送員會遇上的危險情境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

接著，警方貼出4張熊貓外送員的交通宣導圖片，分別代表外送員可能遇到疲勞駕駛、拚接單搶快、行駛中分心使用手機等危險狀況，其中一張熊貓抱住警員大腿並大喊「下次不敢了」的照片，則提醒外送員小心別違規，免得遭遇「別人吃便當，自己吃罰單」的窘境。

當天貼文曝光後，至今已吸引大約3000人按讚，另有149名網友留言。大部分網友都覺得主角熊貓很可愛，貼文也相當有創意，「太可愛啦」、「好可愛的熊貓」、「安全是回家唯一的路」、「警察也忍不住笑了」、「好可愛的宣導，真貼切」、「熊貓拉著波麗士大人的腳(哭臉)」、「賺錢有數，性命要顧」、「有『安全』辛苦打拼才有意義。讓愛我們的人放心」、「很有創意的宣導。」