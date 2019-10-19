　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 中市警局16日發布交通宣導照片，讓可愛的「熊貓」當主角，模擬一連串外送員會遇上的危險情境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

▲ 警局提醒，如果不遵守交通規則，很可能遇到吃罰單的窘境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

實習記者許祐誠／綜合報導

外送平台夯，但也發生不少起嚴重車禍意外。對此，台中市警局16日發布交通宣導照片，讓可愛的「熊貓」當主角，模擬一連串外送員會遇上的危險情境，希望提醒路上的外送員小心為上，由於搭上時事梗，加上熊貓行為相當逗趣，不禁讓許多網友大喊，「太可愛啦！」

臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」表示，「在猶如虎口般危險的馬路上賺錢，『安全』才是最大的資產。」由於只要一台機車加上簡單配備，即可增加日常收入，條件看起來相當誘人，但背後卻隱藏風險和隱憂。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 中市警局16日發布交通宣導照片，讓可愛的「熊貓」當主角，模擬一連串外送員會遇上的危險情境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

▲▼ 主角「熊貓」模擬一連串外送員會遇上的危險情境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

▲▼ 中市警局16日發布交通宣導照片，讓可愛的「熊貓」當主角，模擬一連串外送員會遇上的危險情境。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

接著，警方貼出4張熊貓外送員的交通宣導圖片，分別代表外送員可能遇到疲勞駕駛、拚接單搶快、行駛中分心使用手機等危險狀況，其中一張熊貓抱住警員大腿並大喊「下次不敢了」的照片，則提醒外送員小心別違規，免得遭遇「別人吃便當，自己吃罰單」的窘境。

當天貼文曝光後，至今已吸引大約3000人按讚，另有149名網友留言。大部分網友都覺得主角熊貓很可愛，貼文也相當有創意，「太可愛啦」、「好可愛的熊貓」、「安全是回家唯一的路」、「警察也忍不住笑了」、「好可愛的宣導，真貼切」、「熊貓拉著波麗士大人的腳(哭臉)」、「賺錢有數，性命要顧」、「有『安全』辛苦打拼才有意義。讓愛我們的人放心」、「很有創意的宣導。」

ET快訊
李登輝久違現身氣色佳：唯一支持蔡英文！「讓蔡總統成功連任」
直播／馬吳韓大進場！韓造勢直闖台南　韓粉擠爆水萍塭公園
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沙鹿驚見「絕美白色小七」！他讚：用餐區也時尚　詢問度破表...網想朝聖了

熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

周日溫差大「北台灣下探19℃」　氣象局：熱低壓成颱機率高

韓國歐巴「墾丁發傳單尋真愛」　絕美偶像劇結局曝光：找到了！

路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗：不敢走那條路了

深夜超商買水！台中哥結帳「口袋掏一張」　大夜店員嚇定格...他回神傻眼

熊貓深夜發內部信「選承攬還僱傭」員工：不是非黑即白

阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來光門票「少賺436萬」國庫荷包縮水

桃園農博邀請「炮仔聲」最強台劇站台　推廣桃園在地名產

彰化監獄花燈跨海揚名到日本神戶　NHK見美食文化與國旗飄揚

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

9月大男嬰獨睡「倒栽蔥」摔進垃圾桶　昏迷指數3...爸媽崩潰：怎麼會這樣

沙鹿驚見「絕美白色小七」！他讚：用餐區也時尚　詢問度破表...網想朝聖了

熊貓抱大腿求饒！中市警宣導搭「外送」梗吸3千讚　 網笑：太可愛啦

周日溫差大「北台灣下探19℃」　氣象局：熱低壓成颱機率高

韓國歐巴「墾丁發傳單尋真愛」　絕美偶像劇結局曝光：找到了！

路口遇「BBQ車隊唱哭腔」女兒眼腫狂哭　爸飆廟拿令旗：不敢走那條路了

深夜超商買水！台中哥結帳「口袋掏一張」　大夜店員嚇定格...他回神傻眼

熊貓深夜發內部信「選承攬還僱傭」員工：不是非黑即白

阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來光門票「少賺436萬」國庫荷包縮水

桃園農博邀請「炮仔聲」最強台劇站台　推廣桃園在地名產

彰化監獄花燈跨海揚名到日本神戶　NHK見美食文化與國旗飄揚

男星進駕駛艙開飛機！　拋媚眼「得意錄影PO網」反變鐵證…拖累3人下場超慘

劉伊心2個月鏟肉13公斤　愛女哭鬧丟神隊友老公救援

亞錦賽／世青冠軍成員憶當年　廖俊凱：鏡頭都是林子偉

全運會／新蝶王再進化！　王冠閎52秒68破100蝶全國紀錄

茄子蛋拼巡演病倒「躺在家」　談結婚計劃笑嘆：健康先顧

2500個巨大柿餅占據凱道！橫跨58天「浪漫台三線藝術季」正式啟動

蘇-27轉彎準備起飛　發動機強勁氣流「吹跑工作人員」

日職／千賀滉大挨轟後回穩　5局結束軟銀2比1領先巨人

丹麥公開賽／陳雨菲第二局傷退　戴資穎進決賽離衛冕只差一勝

Live／馬吳韓大進場！韓造勢直闖綠營票倉　韓粉擠爆台南水萍塭公園

色狼手指伸進粉衣妹胸口...「狂看OO」　家長竟坐旁邊滑手機

生活熱門新聞

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

薇薇冥誕！夫「沒忘承諾」淚唱生日

泡麵調味包消失！越南妻：沾芭樂吃掉了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

第21號颱風「博羅依」可能生成！　預測路徑曝

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

嘉義停車場「1小時160」人妻氣炸

更多熱門

相關新聞

熊貓昨晚發內部信「選承攬還僱傭」

熊貓昨晚發內部信「選承攬還僱傭」

近日foodpanda、Uber Eats車禍接二連三發生，讓外送員與業者間僅是「承攬」關係浮出檯面，引發社會討論。然而就在昨（18日）晚間，foodpanda透過群組發送「夥伴意見調查表」，想了解外送員對承攬和僱傭的意見。對此，foodpanda僅回應，重視外送夥伴的意見與需求，希望能透過持續了解，進而優化彼此間的溝通管道。

外送員遇警攻堅被炒！foodpanda回應

外送員遇警攻堅被炒！foodpanda回應

想兼差做外送！他幫家人買完蛋塔秒被勸退

想兼差做外送！他幫家人買完蛋塔秒被勸退

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

東大門大火傷門面　園區將自組消防巡守隊

東大門大火傷門面　園區將自組消防巡守隊

關鍵字：

台中市警局局長室外送員熊貓宣導

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

服用k他命造成終生得包尿布

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面