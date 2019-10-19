美國務院推文「台灣是可靠夥伴」 外交部感謝公開表達對台支持





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對美國務院西半球事務局代理助卿Michael Kozak推文讚許台灣為提供高品質基礎建設的「可靠夥伴」，外交部發言人歐江安19日表示，誠摯感謝美方公開表達對台灣的支持。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）於美東時間本17日推文公布美國國務院與我國駐美國代表處官員、我西半球友邦高層會談的照片，重申美國與台灣站在一起，並稱許台灣是可靠的夥伴，提供符合國際規範的高品質基礎建設，不但尊重勞工權益且保護環境。

對此，歐江安表示，外交部誠摯感謝美國國務院安排這次與我方及西半球友邦首長會晤，並公開表達對台灣的支持。

歐江安提到，美國務院於16日藉我友邦國家部長參與世界銀行年會期間，邀集包括聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet)，以及巴拉圭、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森等邦交國的財經部會首長召開會議，商談如何強化與台灣在西半球友邦國家的合作。與會者除我駐美國代表高碩泰大使，也包括美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung、亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等美方官員。

歐江安強調，我國政府一向積極與各友邦政府共同推動各項嘉惠民生、福國利民的合作計畫，協助友邦落實永續發展目標，展現台灣對友邦的真誠關懷與深厚友誼。我國政府將繼續與美國等理念相近國家加強友好的夥伴關係，深化參與國際事務，並全力捍衛國家主權與尊嚴，確保我國人民繼續享有民主、自由的生活方式。

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