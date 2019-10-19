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藍營台南造勢大咖未來攤販先到　水萍塭公園四周擠滿攤販

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記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜首場造勢大會19日晚上在台南市南區水萍塭公園舉辦，活動從19日下午2時開始，但攤販18日就陸續來佔位置，水萍塭公園四周擠滿攤販，甚至有攤販19日上午來就沒有位置擺攤，想擺在人行道上，卻被交管維安警察驅離，而忿忿不平滿腹牢騷。

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

韓國瑜首場大型造勢晚會，選在台南市南區水萍塭公園舉辦，活動於下午19日下午2時開始直到晚上，但19日中午前水萍塭公園四周夏林路、永華路、金華路及建南路都被攤販佔滿，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食、各式飲料、山豬肉、香腸……。

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

攤販們表示，他們想跟韓國瑜一起發大財，所以不能錯過任何發財的機會。有的攤販自稱他們是「韓家軍」，跟著韓國瑜南征北討，只要韓國瑜去的地方，他們都會跟去，有的說是從高屏地區來的，也有台南在地攤販，也想親身經歷看看，韓國瑜是否真能讓人發財！

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

也有不少韓粉一大早就來會場佔位置，大家聚在一起聊天，台南市第三選區立委參選人童小芸的競選團隊已在現場設置服務站。據韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介表示，這次造勢活動以中華民國的傳承為主軸，傳達出國民黨是真正捍衛中華民國主權，愛護中華民國青天白日滿地紅國旗，因此，現場會萬旗飄揚，並安排退役三軍儀隊進場造勢。

▲台南市南區水萍塭公園四周擠滿攤販，販賣國旗衣飾、帽子相關產品、小吃美食等等，一起發大財。（圖／記者林悅攝，下同）

謝龍介指出，韓國瑜請假後首場造勢活動，選在台南有其意義，台南過去支持民進黨，但民進黨讓台南市民失望，盼台南鄉親給國民黨一次機會。

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