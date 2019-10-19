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莫忘普悠瑪翻車！交部10／21擬嗚笛追思　下一步重組「道安會報」

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▲▼18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日將重大說明？！。（圖資料照／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪翻車共造成18人罹難、288人輕重傷。（資料圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪事故即將屆滿一周年，據了解，交通部長林佳龍亦指示，為檢討並建立良善的監理制度，現行「道安會報」將研議改組為「運安會報」，並擬邀請行政院運安會派代表參加。另有社會人士向交通部建議設置紀念碑、在事發時間火車嗚笛追思等提案，交通部均同步研議，但林佳龍指示，現階段仍以傷者治療協助、罹難者賠償協商、向日商求償、以及落實行車安全改善工作為四大重點項目。

▲▼交通部長林佳龍到立院交委報告南方澳斷橋案 台灣港務公司董事長吳宗榮。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

▲交通部長林佳龍指示目前以四大重點項目為主。（圖／記者屠惠剛攝）

普悠瑪事故將於下周一屆滿一周年，台鐵今（19）日晚上依部分罹難者家屬要求，在台東舉行追思會。交通部長林佳龍今年1月上任後，因不滿原有的懲處，重啟行政責任調查，加重並擴大對台鐵高層主管職的懲處；亦曾直言台鐵「重蹈覆轍、嚴重疏失」，與罹難者家屬協商，亦提高賠償金額至1570萬元，超越復興航空空難事件的國內交通事故罹難賠償金天花板。

目前事故調查除了宜檢已偵結起訴由法院審理中，行政院運安會也啟動調查。不過，面對事故即將屆滿一週年，交通部官員透露，林佳龍已指示，「要檢討和建立良好的監理制度，才能治本」，要求交通部在一個月內完成研議及規劃，依照民航局監理航空公司的制度，建立鐵道局監理台鐵的制度；另將道安會報改為運安會報，並重組會報成員，也邀請行政院運安會派代表參加，定期檢討改進陸海空、鐵公路及橋樑安全事宜。

▲交通部長林佳龍出席運安會成立揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部邀請邀請行政院運安會派代表參加運安會報。（圖／記者林敬旻攝）

另外，在事故屆滿周年前夕，有社會人士向交通部長林佳龍建議，仿效2002年華航澎湖空難設立「五二五空難罹難人士紀念碑」及德國政府為1998年城際特快列車（ICE）脫軌事件設立紀念碑的做法，設立普悠瑪罹難人士紀念碑，展現政府誠實面對問題的決心，並撫慰罹難家屬與緬懷罹難者。另外也有人建議台鐵，在下週一當天的事發時間，以不影響列車營運的情況下，透過火車嗚笛追思罹難者。

▲▼李承翰，火車鳴笛致意。（圖／記者唐詠絮攝）

▲交通部研議21日在事發時間，透過火車嗚笛追思罹難者。（資料圖／記者唐詠絮攝）

針對紀念碑與鳴笛追思的建議，部長林佳龍已指示研議，並適時適度瞭解家屬對這些社會意見的想法。不過林佳龍另外指示，現階段仍以傷者治療協助、罹難者賠償協商、向日商求償、以及落實行車安全改善工作為四大重點項目，其中行車安全改善，亦包括台鐵因應零件料源供應未及與閘瓦脫落問題所組成的專案小組，交通部也要求台鐵盡速提出改善計畫，並同步追究涉有疏失的責任及相對應的懲處。

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