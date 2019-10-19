賴清德喊別用小黨監督大黨　蘇貞昌：選民選總統、立委應多想想





▲行政院長蘇貞昌出席第十屆總統文化獎論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德啟程訪美替總統蔡英文助選，他在演講中提到，監督政府的是人民，不是一個少數政黨在監督，若小黨監督大黨，很多政策無法規動，影響國家進步速度。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時表示，選民怎麼選完全尊重，但國會如果沒有穩定力量常常變成空轉，因此，選民投票選總統及立委時應該多想想。

賴清德演講時提到，監督政府的是人民，不是一個少數政黨在監督，很多人認為可以用小黨監督大黨，但過去民進黨在國會沒過半，很多政策無法推動，影響國家進步速度，這絕非不是正常的真正政黨政治。

蘇貞昌19日下午出席總統文化獎受訪時表示，台灣是民主國家，選民怎麼選應該完全尊重，政黨政治時代，如果在國會不能有穩定的力量，常常會成為空轉，總統政策很難實現，過去有痛苦經驗，因此選民選總統及立委時應該多想想。

另外，針對黨內不分區名單爭議持續延燒，蘇貞昌說，黨務由黨來說明。

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