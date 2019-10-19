開藍寶堅尼亂停車吃罰單　富商怒斥「員警仇富」拒付

▲ 加里未將藍寶堅尼完全停入停車格內，遭開罰。（圖／翻攝諾丁漢市議會）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國一名37歲富商加里（Gary Digva）9日將自己的黃色藍寶堅尼Aventador停在市中心的體育館外，忙完後卻發現自己收到了一張罰單。雖然罰單上事由寫明「車子未完全停放在停車格內」，不過這讓加里難以接受，他堅稱，警方肯定是因為「仇富」，才會故意找碴。

根據英國《鏡報》報導，加里當天和往常一樣，駕駛自己價值27萬英鎊（約新台幣1062萬元）的藍寶堅尼超跑，到諾丁漢市（Nottingham city）中心的體育館辦事。他將愛車停在體育館外停車格，支付了一小時的停車費後，離開不到40分鐘就回來了，卻收到一張來自員警的50英鎊（約新台幣1968元）罰單，稱他的車子未完全停放在停車格內，與道路間的縫隙太大。

加里不滿的提到，罰錢都還只算是小事，但自己實在無法接受員警開單的理由，畢竟他每1周都會來體育館4次，勢必對於「如何將車停放在這樣的停車格內」的技巧駕輕就熟。他強調，「這區域停車格都畫得太小，有些體積較大的車子，很容易就會不小心超出停車格範圍。但我的停車技術很棒，也完全遵守交通規則，無非是交警完全針對有錢人而來的仇富心態，才會害我被開罰。」

▲ 加里痛批開單員警「仇富」。（圖／翻攝自Gary Digva臉書）

如今，加里需要在28天內支付罰單，比照當地法令規定，如果他在14天內就已經繳交，就能獲得「罰款減半」的「折扣」，金額從原先50英鎊縮減為25英鎊（約新台幣984元）。但加里堅持，自己並不會繳交這份罰單，而是會繼續向政府部門申訴。

對此，諾丁漢市議會發言人指出，我們很遺憾讓加里先生有這樣不公平的感受，如果他認定交通裁罰不公，我們當然歡迎他透過行政訴願的方式，來爭取自己的權益。。

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