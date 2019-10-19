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外送員遇警攻堅「不敢送被炒魷魚」！foodpanda：未因此事被解僱

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▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員全台趴趴走，然而日前卻發生外送到通緝犯住處的特殊情況。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

電影情節真實上演！16日高雄foodpanda外送員正抵達送餐時，對象是毒品通緝犯，恰巧遇上警方攻堅，當時外送員跟客服回報不敢送餐，巧的是，在昨（18日）「靠北熊貓」傳出該員已被解僱消息，而今（19日）記者致電foodpanda公關，foodpanda表示，「該外送員未因此事解除合約關係。」

▲外送員遇警攻堅不敢送餐，傳出該員已被解僱。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓）

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▲外送員遇警攻堅不敢送餐，傳出該員已被解僱。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓

事發回到16日晚間8時，高雄前鎮區foodpanda外送員正要前往送餐時，發現對象是21歲毒品通緝犯高姓男子，且非法持有槍械，員警持搜索票前往，與手持衝鋒槍的高男對峙30分鐘，而警方原本來想趁嫌犯開門取餐時抓人，但嫌犯驚覺有異拒絕開門，外送員就回報客服說「同事 這地址警察攻堅...我不敢送 自己先買掉了」，而當時客服卻回覆「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人，這邊幫你備註了，會遲點到」，「爆廢公社」當日貼出對話訊息後，引發網友在下方回覆：「這是電影情節吧」、「也太扯了」、「客服也太冷血了吧？」

▲▼外送員遇到警方攻堅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲外送員遇到警方攻堅。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

事隔兩天，18日晚間10點，另一「靠北熊貓」社團傳出該員已被解僱消息，內容寫著「沒事不要亂發跟派單的對話到網路上，前幾天那個外送遇警的同仁已經準備被解約了」，引發網友回應，「要求公司賠償」、「反正公司要錢不要外送員的命 趁這次離開也好」、「因此被解約的話那就更有趣了，不是嗎？」，熱心網友甚至連標題都想好了，「熊貓外送員拒絕冒著生命危險進攻堅區送餐而遭受企業解約(解僱)。」

為釐清真相，記者致電foodpanda公關，公關表示，其實該對話只有被截前半段的部分，最後該外送員並沒有真的送餐，也沒有遭到解除合作關係或任何相關處分，但未能確認該外送員是否還在foodpanda任職。至於「靠北熊貓」上的Po文，foodpanda則指出，還需要一點時間確認是真是假，也因個資問題，不便透露該外送員聯絡方式。

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