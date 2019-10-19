韓國瑜喊廢一例一休又改「重新調整」 蘇貞昌：負責國家大計還得了

▲行政院長蘇貞昌出席第十屆總統文化獎論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前與民眾座談時稱要廢除一例一休，不過，事隔一日，他改口稱只是希望能夠「重新調整」。行政院長蘇貞昌19日受訪時痛斥，韓國瑜講話反反覆覆，如果給他負責國家大計還得了。

韓國瑜近日南下屏東展開「傾聽民意」之旅，面對一名支持者提到，希望廢除一例一休，他回應「一定會重新檢討」。他表示，一例一休實施這一段時間以來，企業主跟勞工朋友怨聲載道，「所以我再重申一遍，如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休」。

事隔一日，韓國瑜在屏東農業座談會再度被民眾問到此問題，他僅回應，「我們未來也希望能夠重新調整一例一休。」

對於韓國瑜一下稱要廢除一例一休，一下又改口說只是要重新調整，蘇貞昌相當不以為然。他受訪時評論，「韓國瑜講話不算話，翻來覆去大雞看多了，只是做總統候選人提政見，對選民對國人同胞起碼要認真一點，講了以後隔天馬上要翻，如果給他負責國家大計，這還得了。」

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