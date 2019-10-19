台中港北堤全段開放垂釣　推手蔡其昌喻「完成不可能的任務」

▲蔡其昌成功爭取台中港北堤開放垂釣，形容是完成不可能的任務。（圖／蔡其昌服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

台灣四面環海，為讓民眾更親近海洋，立法院副院長蔡其昌與釣魚愛好人士多年努力向港務公司爭取，今年10月終於將全國最知名釣點台中港北堤全段開放垂釣，蔡其昌喻為「完成不可能的任務」，感謝釣友們支持。網友紛紛大讚，直呼「有你真好」、「台中釣魚人好幸福」。

▲蔡其昌在臉書發文說明台中港北堤全段開放垂釣的心路歷程。（圖／翻攝臉書）

全國知名釣點台中港北堤10月2日正式全段開放垂釣，多年來的推手立法院副院長蔡其昌19日在臉書發文，向網友說出整個心路歷程。

蔡其昌以「一場不可能的任務」來形容，他表示，擔任立法委員到副院長期間，他一直強烈主張，台灣這個海洋國家應該先從海洋解禁開始，不該處處防範人民親近海洋。當釣魚人從地方型社團到全國釣權團體，開始向他反映，台中港是個「指標性」的釣點，就開始把當時 「全面封閉管制」的台中港北堤重新爭取開放。2013年首度開放1385公尺，接著持續爭取，2018年再新增150公尺釣魚平臺與100號碼頭釣魚專區。

▲▼台中港北堤全段開放垂釣，讓釣魚愛好者大讚。（圖／翻攝臉書）

蔡其昌說，後來經過向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌提出台中港規劃為示範區，讓全台重要釣點都能逐步開放為目標。經與立委蔡易餘帶領全國釣魚團體首度前進行政院，與副院長陳其邁開會協調，獲得政府允諾大力支持。港務公司隨即展開相關規劃，終於順利在今年10月正式宣布台中港北堤2818公尺全堤開放。

他形容這是一條「漫長的戰役」，感謝釣友們一路上的支持，真的很不簡單！也以「路崎嶇但我們不放棄」做結尾。文章一出，就有2千多位網友按讚，86個留言及71次分享。

網友一面倒感謝蔡副院長為釣友們的努力，並力挺連任。有人說，「感謝蔡副院長努力爭取，讓喜歡釣魚的朋友有個安全舒適的釣魚空間」、「蔡副院長用心為釣權不遺餘力，重視這四面環海的島國及熱愛釣魚的人群，有你真好」、「接下來學日本成立海釣公園，衝了!」、「台中真好，高雄要常常跑給鴿子追，不然要開單」。

也有網友給建言說，「希望能開放夜釣」、「北堤路面能全段鋪整並增設路燈、廁所、護欄」、「大家要好好愛護這個環境，垃圾不落地」，「政策往友善的親水開放而規範的同時，環境的保護、生態的保育規範也應同時到位」。

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