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網傳年改將砍郵電事業退休金　交通部曝「最新做法」

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▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部承諾，郵電人員的退休所得替代率不會調整。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

年金改革傳出下一波將砍郵電事業退休金，交通部對此澄清，因相關事業基層退休員工的退休金本來就偏低、甚至未達年改的樓地板，日前在行政院開會研商時，已明確表達反對立場，以照顧基層員工。交通部長林佳龍表示，已親向政院高層溝通，政院將尊重交通部意見，不會調整郵電人員的退休所得替代率。

依「交通部郵電事業人員退休撫卹條例」，郵電事業包括中華郵政公司現職及已退休資位人員約2萬2198人、中華電信與陽明海運公司等民營化前已退休人員約1萬6204人等，合計約3萬8千餘人。近日網路通訊軟體群組盛傳，年金改革「別的全減少，獨獨郵電未砍」，政府下一波年改，將砍向郵電事業。

請繼續往下閱讀...

據了解，日前行政院由政務委員林萬億召開會議，檢討年金制度，現場有其他機關的與會者提出個別意見，認為要檢討郵電事業人員的年金制度，但未達共識；且代表交通部與會的政次王國材，在會中明確表達反對立場，因郵電人員長年以來退休金本來就偏低，甚至未達年改的樓地板，再減下去，基層退休員工生活恐將更形困頓。

交通部表示，行政院相關會議，仍僅止於初步研議階段，並無任何決議，且交通部亦已在會中明確表達反對，以保障郵電事業在職及退休員工的權益。交通部另亦將持續推動相關政策，落實對所屬事業基層員工同仁的照顧。

交通部官員透露，依據交通部報行政院有關郵電退休的方案，所得替代率並未調整，部長林佳龍上周更為此親自致電行政院高層，並獲得「行政院會尊重交通部的意見」之共識，郵電事業的員工可以放心。

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