韓國瑜取消訪美　蘇貞昌：美國豈能容他呼攏、不去比較不漏氣

▲行政院長蘇貞昌出席第十屆總統文化獎論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前大動作請假拚總統選舉，18日銷假返回市府接待美國在台協會（AIT）主席莫健，但沒想到下午突然對外宣布取消返美行程，引發熱議。行政院長蘇貞昌19日受訪時表示，韓國瑜到處呼攏，美國是超級大國，豈能容他呼攏，還是不去比較不會漏氣。

韓國瑜原預計11月訪美，但18日與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時已親自告知要取消訪問，會將心力放在台灣。而國民黨立委許毓仁也透露，美方已提早「洩題」給了韓陣營5道題目。

5道題的內容包括「若當選總統，台灣未來經濟是否會過度依賴中國」、「如何證明在兩岸關係上，能夠處理得比蔡英文好」、「若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力」、「對於中共介入台灣2020大選的看法？以及如何應對」、「是否繼續配合美對台軍購政策」等。

對於韓國瑜突然取消訪美，蘇貞昌19日受訪時表示，「韓國瑜到處呼攏，台灣人都很善良，但美國是超級大國，看多了各國大人物，韓國瑜要到美國，豈能容他到處呼攏，不去比較不會漏氣。」

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