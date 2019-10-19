警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

▲墨西哥總統羅培茲歐布拉多認為，放走毒梟之子是正確決定。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥國家衛隊（National Guard）武裝警察17日不敵「錫納羅亞販毒集團」（CDS）的突襲，被迫撤退，並釋放當時被關押的毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）之子奧維迪奧（Ovidio Guzmán López），引發外界批評。總統羅培茲歐布拉多卻認為這一個決定「做得好」，因為人們的性命遠比逮捕嫌犯更加重要。

羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）在記者會上表示，高級安全官員決定釋放奧維迪奧，「做出這個決定的官員做得很好」，因為「抓住一名罪犯的價值，比不上人們的性命。我們不想要死人，我們不想要戰爭。」據悉，他當初因主張打擊毒梟而當選，為了達成這一項政見，創立墨西哥國家衛隊。

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古茲曼家族的律師梅薩（José Luis González Meza）向記者表示，總統「很有人性」且是「基督教徒」，所以「不會傷害奧維迪奧。」據了解，釋放毒梟之子的決定沒有經過任何談判。

根據《路透社》報導，這番言論被國安專家與社群媒體強烈抨擊，批評者認為，此舉會鼓勵人們向犯罪集團屈服，國家衛隊決定撤退，也形塑出「毒梟」而非「政府」控制國家的形象。

▲墨西哥國家衛隊在庫利亞坎（Culiacán）遭遇販毒集團猛烈攻擊。（圖／路透）

綜合外媒報導，國家衛隊武裝警察17日與販毒集團爆發激烈槍戰，但卻落敗並釋放毒梟之子。國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）坦言，這次行動非常倉促，也沒有考慮到後果，「規畫得非常糟糕。」當局透露，至少8人死亡，16人受傷。

BBC報導指出，「矮子」古茲曼所領導的「錫納羅亞販毒集團」（CDS）是美國最大毒品供應商，被引渡到美國受審，7月遭判處終身監禁。他二十多歲的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán López）也被指控在美國販毒。

