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六都首長出勤調查／韓國瑜公假次數最多　鄭文燦上班天數最少

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記者黃巈禾／綜合報導

六都首長在去年12月25日就職，直到今年10月15日為止任期共295天，扣除96天的國定及例休假日後，平日須上班共計199天。根據《ETtoday新聞雲》向六都市政府索取的資料，在平日須上班199天中，台南市長黃偉哲上班天數為197天又2小時，為六都中最認真上班的市長，其次為台中市長盧秀燕，新北市長侯友宜名列第三，台北市長柯文哲排名第四，高雄市長韓國瑜位居第五，桃園市長鄭文燦墊底。

▲▼韓國瑜及立委候選人蔡育輝台南傾聽座談會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜請假後，展開全台下鄉傾聽之旅，19日出席台南傾聽座談會。（圖／記者洪正達攝）

公假天數部分，韓國瑜18天又4小時，為六都市長之冠，接著依序為鄭文燦、柯文哲、侯友宜、盧秀燕，而請公假最少的是黃偉哲，上任至今尚未請公假。有薪休假方面，鄭文燦請假20天又6小時，為六都市長最多，接著依序為柯文哲、侯友宜、黃偉哲、鄭文燦，而盧秀燕就職至今，有薪休假是0天。至於有薪事假，韓國瑜請假6天、盧秀燕則是1天5小時，其餘市長0天。

柯文哲公假皆為出訪

根據北市府資料，柯文哲平日上班天數為174天又5小時，請公假15天、有薪休假9天又3小時，有薪事假0小時。

北市府表示，柯文哲出訪皆請公假。根據資料，柯文哲連任後，隨即在3月啟程訪美，為期8天的出訪走遍紐約、華盛頓、波士頓等美東地區。5月再出訪日本，4天行程造訪東京、富山、福島。接著7月則是照慣例前往上海出席雙城論壇，行程共3天，該次為雙城論壇首次走出上海市中心，到金山舉辦。

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲訪美。（圖／記者陳家祥攝）

侯友宜上班天數第三名

根據新北市府資料，侯友宜平日上班天數為187天，請公假天數為10天又2小時，有薪休假1天又8小時，有薪事假0小時。

新北市府表示，侯友宜上任以來，兩度請公假出國，7月赴芬蘭、瑞典及挪威，9月再前往新加坡、泰國及越南考察，合計16天，扣除周六日及國定假日為10天2小時，另請有薪休假1天8小時。

▲▼新北市長侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面。（圖／翻攝自臉書）

▲侯友宜與新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權會面。（圖／翻攝自臉書）

鄭文燦上班天數最少

根據桃市府資料，鄭文燦平日上班天數為161天又4小時，公假天數17天，有薪休假20天6小時，有薪事假0天。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，鄭文燦只要有涉及黨務、選舉或是政治的活動，原則上都會請假，以便釐清公私分際。因此，計算上班日的長短，各個首長會有不同。

詹賀舜指出，鄭文燦是「7-11市長」，全年無休，市民看得見，上任五年以來，始終如一，假日都在拚市政，甚至連過年期間也不例外，市長是不休假的鐵人市長，毋庸置疑；此外，縣市首長並沒有所謂的平假日之分，如果計算假日出勤，市長當然也是名列前茅。

▲▼桃園市長鄭文燦拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲鄭文燦拜訪戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛來儀顧問以及前AIT理事主席，布魯金斯研究院（Brookings）的卜睿哲博士。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

盧秀燕上班天數第二

根據台中市府資料，盧秀燕平日上班時數為187天3小時，請公假天數為10天，有薪休假0小時，有薪事假1天5小時。

台中市政府人事處長陳杉根表示，盧秀燕上任至今，一共請了11天又5小時，10天是去英國、荷蘭市政考察，1天是公假，去做體檢，另外5小時是事假。

▲盧秀燕和荷蘭阿梅爾市長簽署交流備忘錄。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕和荷蘭阿梅爾市長簽署交流備忘錄。（圖／台中市政府提供）

黃偉哲上班天數第一

根據台南市府資料，黃偉哲平日上班天數為197天2小時，為六都首長之冠，公假天數、有薪事假天數0天，有薪休假1天6小時。

台南市新聞處長劉怡伶提到，黃偉哲就任至今只請1天6小時有薪休假，因黃偉哲自上任以來，除在市府上班外，一直都在跑公務行程，連例假日也不例外，全力拚台南經濟與觀光行銷，這段期間也沒出國，幾乎天天上班，經向市府人事處詢問，黃偉哲至今只請1天又6小時有薪休假，而這些請假只都是1時、2小時等等短時間請假所累計的。

劉怡伶指出，黃偉哲平日公務繁忙，但總是會有私事要辦，黃偉哲謹守分際，都會依規定請假去辦，以才會有請幾小時的假的累計情況。

▲台南國際芒果節登場，市長黃偉哲邀請全世界觀光客，一起來暢遊芒果故鄉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲在台南國際芒果節邀請全世界觀光客，一同暢遊芒果故鄉。（圖／記者林悅翻攝）

韓國瑜公假最多

韓國瑜到本月15日正式請假之前，平日上班天數為174天2小時，其中公假天數18天，是六都市長中請最多的市長；另外有薪休假2小時，有薪事假6天。

新聞局回應，依人事處資料公假部分共請24天又4小時（若未含六日或例假日為18天又4小時），「請公差同樣是上班的一部分，國內公差包括參加行政院會、出席工商協進會理監事聯席會議、赴立院拜會爭取登革熱預算、參加世新大學講座，以及美國商會演講等；國外公差則是前往東南亞、港澳深廈、美國等地招商，所以請假天數不能與市政執行度畫上等號」。

新聞局提到，根據行政院頒定的差假處理要點，連續請假四日以上才需報備核准，但高雄市府人事處，因應各界對高雄市府的嚴格監督，所以將韓國瑜每次的公出都向行政院登錄報備，就算是半天的公差也分秒不差如實登錄，所以六都狀況不同、不宜排名。

▲▼ 韓國瑜以實際行動破除土包子批評 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜出訪星馬 。（圖／記者洪正達攝）

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