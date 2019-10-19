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全球經濟增速疲弱　人行行長打氣：陸經濟結構繼續優化

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▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲人民幣（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

外界各方普遍認為，全球經濟持續擴張，但增速疲弱。中國人民銀行行長易綱日前表示，儘管面臨下行壓力，中國大陸經濟運行總體平穩，經濟結構繼續優化。人民銀行實施穩健的貨幣政策，進一步深化利率市場化改革，貨幣信貸平穩增長，市場利率低位運行。

中國人民銀行網站19日指出，2019年10月17到18日，中國人民銀行行長易綱、副行長陳雨露出席了在美國華盛頓舉行的二十國集團（G20）財政和央行部長級和副手級會議。會議主要討論了全球經濟形勢、基礎設施投資、國際金融架構、金融部門改革、穩定幣、國際稅收等議題。

會議一致同意發佈G20關於穩定幣的聲明，肯定金融創新的潛在效益，同時指出穩定幣具有一系列政策和監管風險，尤其是在反洗錢、反恐融資、消費者保護、市場誠信等領域，有必要在穩定幣項目啟動前評估和解決這些風險。

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲易綱表示，儘管面臨下行壓力，中國大陸經濟運行總體平穩，經濟結構繼續優化。（圖／CFP）

此外，為促進解決低收入國家債務，各方同意推動債務方和債權方、公共部門和私人部門繼續共同提高債務可持續性和透明度，並要求基金組織、世界銀行進一步深化對債務問題的分析。

易綱在發言中也表示，人民幣匯率維持基本穩定，部分中小銀行風險得到果斷處置和及時化解。人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，為經濟高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。

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