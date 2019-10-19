降落景區10天胖5公斤　禿鷲「胖到飛不起來」被強制減肥

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧大連一隻禿鷲日前落腳到一處景區，待了10天以後，被人發現飛不起來，疑似受傷。經過專家鑑定發現，禿鷲被景區內的遊客胡亂餵食，在這10天吃得太胖，飛不起來，必須強制減肥，回到正常體重後，才能再次展翅翱翔。

根據《大連晚報》報導，動保人員表示，14日收到民眾通報，天門山景區有一隻翅膀張開2公尺左右的大鳥，疑似因受傷無法飛起，在道路上逗留。動保人員獲報後隨即趕往，發現的確有一隻猛禽站在路邊，體型非常巨大，幾次張開翅膀，但都飛不起來。

▼禿鷲被抓到車上。（圖／翻攝大連晚報）

經過專家鑑定，這隻大鳥是保護動物「禿鷲」，並沒有外傷的情況，而是因為體型過重，飛不起來，「幼年禿鷲的正常體重是7公斤，但我們秤過，這隻有12公斤，明顯超重，體力虛弱，腸胃疑似有出狀況，應該是來到景區的10多天，被遊客餵食太多造成。」

由於設備不足，動保人員花了一番力氣，好不容易才將禿鷲抓到車上，準備送回中心「強制減肥」，回到正常體重後，再來進行野外放飛。

這枝禿鷲的故事也在網路上受到許多關注，大部分人都說感到很羨慕，「放開我，我覺得我太快樂了！」「吃飽了撐著，混吃等死，就是這個意思嗎？」「跟吃比起來，飛一點也不重要了！」

不過也有人提醒不要隨意餵食野生動物，「見到野生動物千萬不要隨意餵食，會害他們養成壞習慣，導致身體出問題。」「野生動物不是寵物，用看的就好，請避免接觸，以免發生危險。」